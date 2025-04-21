Apr 21, 2025 2:52 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

النائب نعمة افرام: بحزن وإيمان نودّع قداسة البابا فرنسيس، صوت السلام والعدالة والمحبة. حمل لبنان في صلاته ودافع عن كرامة الإنسان. نصلّي أن يمنحه الرب الراحة الأبدية، وتبقى روحه منارة للسلام

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o