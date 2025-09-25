استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، النائب في البرلمان اللبناني الدكتور فادي كرم، حيث جرى البحث في الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية العامة، ودور غرفة طرابلس الكبرى في تعزيز مسار النهوض التنموي في لبنان.

واطّلع النائب كرم على المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية التي تطلقها غرفة طرابلس الكبرى في شرقي المتوسط، والتي تستجيب لتطلعات الاقتصادات المعاصرة وتشكل رافعة للنمو وفرص التطوير، كما تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات وفتح آفاق جديدة للاستثمار وخلق فرص عمل، بما يساهم في تمكين المجتمع اللبناني وتعزيز صموده.

كما جرى التوقف عند مبادرات الغرفة في مجال العقارات والتنمية العمرانية، بما ينسجم مع متطلبات الاستثمار الحديث، إلى جانب الاهتمام بتطوير الزراعات الذكية والصناعات الغذائية التي تشكّل قطاعاً حيوياً ذا قدرة تنافسية عالية في الأسواق المحلية والعربية والدولية، وتأسيس أكاديمية للذكاء الاصطناعي للتشجيع على الإبتكار وإيجاد الحلول العلمية في مختلف القطاعات الإقتصادية والعلمية .

إثر الزيارة قال النائب كرم: “تشرفنا بزيارة غرفة تجارة طرابلس والشمال وبلقاء رئيسها السيد توفيق دبوسي وإطلعنا على رؤية الغرفة لا سيما الإقتصادية منها وفي تطوير وتفعيل كل المقومات الكامنة في هذه المنطقة والمعروفة من الرأي العام والتي تتمثل بمرافقها العامة من مرفأ ومطار ومعرض والاسواق التجارية وكل الأمور التي تحسن من دورة الحياة وتعزز سبل العيش لدى الموطنين وتنعكس بطريقة جيدة على العموم وليس بالركود نحو الاستدانة او الحصول على قروض لاننا شعب منتج وقادر على البناء من مصانع ومعامل سواء على أرض الوطن أو في مجتمعات الإقتصاديات العالمية ونحن قادرون وان غرفة طرابلس لديها كل القدرات في هذه المجالات وانا متفائل بما سمعته من الرئيس دبوسي ومرتاح لكل ما يتم القيام به”.

وخلص كرم :” إن زيارتي لغرفة طرابلس في هذا الوقت هي للإضاءة على ورشة العمل التي تناولنا فيها واقع وآفاق الصناعة في منطقة الكورة حيث سنستضيف وزير الصناعة في نهاية هذا الأسبوع وسيكون للغرفة الحضور الوازن وسيتم اللقاء مع الصناعيين ومع البلديات والجامعات والمعاهد ليتم النقاش ورفع بعض التوصيات حول تحسين وتطوير علاقة الصناعة مع المجتمع بروح الإنتاجية وليس بالاعتماد فقط على منطق الربح والربح السريع”.