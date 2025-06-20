مع تزايد المخاوف من انعكاسات سلبية للتطورات الدراماتيكية على ساحة الأجواء والأرض في الحرب التي امضت اسبوعاً بين اسرائيل وايران، على الاستقرار اللبناني، كانت جولة محادثات غير مسبوقة بين الموفد الاميركي الى سوريا الذي أتى الى لبنان في مهمة محدودة، تتخطى الاستطلاع والمسؤولين الكبار في الدولة اللبنانية.

فقد اجرى الموفد الاميركي توماس باراك محادثات مع الرؤساء جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام.. ووصف مصدر مطلع لـ "اللواء" ما جرى بأن مهمة باراك هي مهمة حدودية سواءٌ في الجنوب أو الشرق والشمال لجهة ضبط الوضع، والتقدم خطوات باتجاه انهاء ملف نزع السلاح غير الشرعي، سواءٌ أكان لبنانياً أو غير لبناني.

وعلمت "اللواء" من مصادر رسمية واكبت جولة باراك، انه خلافاً للاجواء التي تم تسريبها قبل زيارته بأنه سيحمل انذارات وتهديدات ومهل زمنية للبنان لإنجاز المطلوب منه، لا سيما على صعيد سلاح حزب لله، فإن الرجل كان مستفسراً ومستمعاً بهدوء، عن الاولويات التي تهم لبنان،واكد ان الرئيس ترامب مهتم بتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة، مشيراً في هذا المجال الى ضرورة ان تكون العلاقات مستقرة وسليمة بين الدول المتجاورة لا سيما في حالة لبنان وسوريا وتركيا. وهنا سأل اين وصلت العلاقات بين لبنان وسوريا، واستفسر باراك ايضا عمّا قطعه لبنان على صعد الاصلاحات الادارية والمالية والاقتصادية وتحقيق حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية؟.

وحسب معلومات "اللواء" فإن الرئيس عون شرح للموفد الاميركي بالتفصيل ان اولويات لبنان هي انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من النقاط التي ما زال يحتلها في الجنوب، وتمكين الجيش اللبناني من استكمال انتشاره في مناطق الحدود لأن اسرائيل هي التي تؤخر الانتشار الكامل. اما بشأن حصرية السلاح فإن الأمور كانت سائرة نحو الحل بالحوار مع حزب لله ومع الفلسطينيين لا سيما السلاح الفلسطيني في المخيمات، لكن الحرب الايرانية الاسرائيلية لتوقف كل شيء. اما موضوع الاصلاحات فهو قيد التنفيذ تدريجيا وبالتوازي بين الحكومة ومجلس النواب.

وبالنسبة للعلاقة مع سوريا شرحت المصادر انه تم ابلاغ باراك ان الاولوية هي لترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية بين البلدين بما فيها مزارع شبعا وتلال كفر شوبا المحتلة، ولموضوع عودة النازحين الى بلادهم لأنه لم يعد من مبرر بتاتاً لبقائهم في لبنان بهذه الاعداد.

ووعد باراك بنقل وجهة نظر الجانب اللبناني الى الرئيس ترامب لا سيما لجهة معالجة الانسحاب الاسرائيلي والدعم الاقتصادي واستمرا ر دعم الجيش ليتمكن من انجاز كامل مهامه.

وفي السياق عينه، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ "اللواء" ان المسؤول الأميركي لم ينقل مواقف شديدة للهجة في خلال لقائه رئيس الجمهورية انما كان مهتما بنقل الموقف الأميركي من الرئيس ترامب لجهة دعم استقرار والجيش والقيام بما يلزم من اجل تعزيز الأستقرار في المنطقة.

واكدت المصادر ان اللقاء بينهما كان ايجابيا وان الرئيس عون اكد اهمية قيام دعم اميركي لقوات اليونيفيل وان الجيش يتعاون مع هذه القوات وانه عزز انتشاره في مناطق الجنوب مكررا القول انه فكك نسبة 85 في المئة من المنشأت المسلحة.

ورأت ان ملف حصرية السلاح والذي تقوم بشأنه إتصالات لن يجمد بفعل الصراع الإسرائيلي- الايراني انما اتت التطورات لتحجب الإهتمام به مع ان الإتصالات بشأنه قائمة.

وفي ملف الاصلاحات، تحدث رئيس الجمهورية عن المراحل التي قطعها ملف الإصلاحات وان هناك قوانين أقرت واخرى لم تقر ومنها موجود في مجلس النواب البعض منها تعده الحكومة.

وعلم ان المسؤول الأميركي سيعود الى بيروت بعد ثلاثة اسابيع،

وعلم انه لدى استفسار المسؤول الأميركي عن إمكانية انخراط حزب لله في الصراع الإسرائيلي- الإيراني فان الجواب أتى ان الحزب لن يدخل في هذا الصراع.

ونقل عن الرئيس بري ارتياحه لاجواء المحادثات مع الموفد الاميركي، واكد بري ان لا عودة للحرب.

ووصف باراك جولته الرئاسية "بالممتازة"، ناصحاً بعدم افساح المجال امام حزب لله للمشاركة، واعتبر ان مشاركة الحزب في الحرب الاسرائيلية - الايرانية سيكون قرارا سيئا للغاية.

كما تطرق الموفد الاميركي الى ملف الحدود الشرقية والشمالية بين لبنان وسوريا.

في بعبدا

استهل باراك لقاءاته الرئاسية في بعبدا، اذ نقل الى الرئيس عون تحيات الرئيس دونالد ترامب وتأكيده على الرغبة الاميركية في مساعدة لبنان على تجاوز الظروف مؤكدا على الدعم الاميركي للجيش اللبناني.

مشددا على اهمية استقرار الاوضاع على الحدود الجنوبية والحدود السورية.

ونوّه بـ"الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبناني آملا مواصلته"، شارحا ما تقوم به الحكومة في مجال الإصلاحات المالية والاقتصادية بالتعاون مع مجلس النواب، وتطرق البحث أيضا الى الخطوات التي يتخذها لبنان تحقيقا لمبدأ حصرية السلاح، فأكد الرئيس عون ان "الاتصالات قائمة على الصعيدين اللبناني والفلسطيني".

وحول سوريا أكد رئيس الجمهورية "وجود شقين في هذا الإطار، الأول، يتعلق بموقف لبنان الداعي الى عودة النازحين السوريين الى بلادهم بعد زوال أسباب نزوحهم"، مؤكدا "أهمية الدعم الأميركي لهذا الموقف. والشق الثاني يتناول العلاقات الثنائية حيث يتطلّع لبنان الى تفعيلها، والمحافظة على الهدوء والاستقرار على الحدود اللبنانية - السورية، وترسيم الحدود البحرية والبرية بما فيها مزارع شبعا".

اللقاء مع بري

وفي عين التينة، دام الاجتماع بين الرئيس بري وباراك قرابة الساعة، بعده قال باراك: جئت لمساعدة لبنان وكي لا تتكرر الحرب.

وذكر الرئيس بري ان اسرائيل تخرق يوميا القرار الامن 1701، وهي لا تطبق اتفاق وقف النار لجهة الانسحاب من الاراضي اللبنانية، التي لا تزال تحتلها، ووقف الاعتداءات اليومية.

وشدد رئيس المجلس على اهمية حضور قوات اليونيفيل في الجنوب والتمديد لها لأهمية دورها في تطبيق القرار 1701، واتفاق وقف اطلاق النار، وتعاونها مع الجيش اللبناني، وان لبنان لن يدخل الحرب.

وشدد على الدور الاميركي لالزام باسرائيل بالوفاء بالتزاماتها وتطبيق القرار 1701، والانسحاب من الاراضي اللبنانية المحتلة ووقف الخروقات كمدخل لكي ينعم لبنان بالاستقرار، ويشرع بورشة اعادة الاعمار.

في السراي: سلام للضغط على إسرائيل

وفي السراي الحكومي، حضر الملف الحدودي مع سوريا لجهة الترسيم والضبط بين الرئيس نواف سلام والموفد الاميركي.

وطالب سلام مساعدة الولايات المتحدة لبنان بالضغط على اسرائيل من اجل الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

موقف حزب لله

وفي اول موقف منذ بدء الحرب، اعلن الامين العام لحزب لله الشيخ نعيم قاسم اننا لسنا على الحياد، في حزب لله، والمقاومة الاسلامية بين حقوق ايران المشروعة واستقلالها وبين باطل اميركا وعدوانها ومعها القوة السرطانية اسرائيل، مضيفا: نتصرف بما نراه مناسباً في مواجهة هذا العدوان الاسرائيلي- الاميركي الغاشم، ونحن مع ايران بكل اشكال الدعم.

ملف النازحين

وحضر ملف عودة النازحين السوريين المتواجدين في لبنان خلال محادثات المفوض السامي للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، مع الرئيسين عون وسلام، بحضور المنسق المقيم للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية في لبنان عمران ريزا، وممثل المفوضية ايفو فريجسن.

وكشف غراندي ان المفوضية باتت تقدم مساعدات مالية مباشرة للعائلات السورية العائدة الى سوريا.

وتمسك لبنان بعودة النازحين بعد زوال الاسباب التي ادت الى نزوحهم.

وفي السراي الحكومي، اطلع غراندي على خطة عودة النازحين التي اقرتها الحكومة، وبحث مع الرئيس سلام بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري الهجرة غير الشرعية الى لبنان.

وكشف متري عن الحوافز المقدمة من الجهات المانحة للسفر وتسهيل اعادة الاندماج في سوريا، مطالبا المفوضية بالعمل مع لبنان لبدء المرحلة من العودة الكريمة للسوريين مطلع الشهر المقبل.

اللجان المشتركة الاثنين

نيابياً، يعقد مكتب المجلس النيابي اجتماعاً بعد ظهر الاثنين، كما تعود اللجان النيابية المشتركة الى الاجتماع عند العاشرة من صباح الاثنين لمناقشة بنود مدرجة على جدول الاعمال، ومنها مشروع قانون معجل يقضي بفتح اعتماد اضافي الموازنة العامة لعام 2025 لاعطاء منحة مالية شهرية للعسكريين العاملين في الخدمة الفعلية، فضلا عن اقرار اتفاقية مع البنك الدولي.

الاعتداءات

على الارض، استهدفت مسيّرة اسرائيلية فجر أمس دراجة نارية في كفرجوز في النبطية، وادت الغارة الى سقوط شهيدين.

كما شنت مسيّرة اخرى غارة بصاروخين على سيارة في بلدة حولا الحدودية.

كما استهدفت بقنابل صوتية زوارق الصيادين في صور.

"اللواء"