Apr 3, 2025 4:32 PMClock
خاص
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الموانئ الصينية تواصل صدارتها العالمية في مناولة البضائع والحاويات في 2024

طلال عيد


المركزية- أظهرت بيانات اصدرتها وزارة النقل الصينية،  آن حجم مناولة البضائع في الموانئ الصينية بلغ 17.6 مليار طن في العام الماضي، فيما وصل حجم مناولة الحاويات الى 330 مليون حاوية نمطية، لتواصل بذلك الموانئ الصينية صدارتها العالمية في مناولة البضائع والحاويات. 

كما أفادت هذه البيانات آن خلال العام  2024 ، احتلت الموانئ الصينية  ثمانية مراكز من بين اكبر عشرة موانىء في العالم  في حجم مناولة البضائع ، وستة مراكز من بين اكبر عشرة موانىء في العالم في حجم  مناولة الحاويات. 

فميناء Ningbo-Zhoushan الصيني  ظل محتلا المركز الأول في العالم في العام 2024 ، بمناولته 1.37 مليار طن من البضائع ، وذلك للعام ال 16 على التوالي. 

 بينما  بقي ميناء  Shanghai الصيني محتلا المركز الأول في العالم  في العام 2024  ،  بمناولته 51.5  مليون حاوية نمطية، وذلك للعام ال 14 على التوالي.

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