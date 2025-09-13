المركزية- تعود المنافسات الأوروبية المحلية من جديد بعد توقفها بسبب التصفيات المؤهلة لكأس العالم في كرة القدم 2026.

وتنطلق اليوم السبت الجولة الثالثة من "الليغا" بمباراة تجمع ريال سوسيداد على أرضه ونادي ريال مدريد عند الساعة ال17h15 بتوقيت بيروت المحلي، علماً أن نادي ريال مدريد كان افتتح الجولتين السابقتين من الدوري بفوز ثمين على كل من اوساسونا بنتيجة 1-0 وعلى ريال مايوركا 2-1.

ويواجه برشلونة غداً الاحد على أرضه نادي فالنسيا عند الساعة ال10 ليلا. أما أتليتكو مدريد، فسيلعب على أرضه امام فيا ريال على عند ال10 ليلا.

وبالإنتقال الى الدوري الفرنسي، يواجه نادي باريس سان جيرمان حامل اللقب الموسم الفائت نادي لانس على ملعبه الحديقة الحمراء عند الساعة ال6h من مساء يوم غد الاحد. وقد فاز مارسيليا امس الجمعة على مضيفه نادي لوريان برباعية نظيفة.

وفي ايطاليا، يلعب نادي ميلان على ارضه امام نادي بولونيا عند ال9h45. كما يلعب انتر ميلان ضد يوفينتوس في قمة نارية هذه الليلة عند الساعة 7h00 مساء.

وبالانتقال الى البرومير ليغ الإنكليزي، يواجه نادي ليفربول غداً نادي بيرنلي عند الساعة 4h00. ويواجه مانشيستر يونايتد نادي مانشيستير ستي في لقاء مهم مساء غد الاحد عند الساعة 6h00.

اما في المانيا، فسيلعب نادي بايرن ميونيخ على ارضه امام نادي هابورغ الليلة عند الساعة 7h30.