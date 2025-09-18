المركزية- شهدت العاصمة السعودية الرياض الثلثاء إعلان شراكة دولية واسعة، بمشاركة نحو 40 دولة ومنظمة، تهدف إلى تنسيق الجهود لدعم قدرات خفر السواحل اليمنية في مواجهة التحديات المتزايدة لأمن الملاحة البحرية، وعلى رأسها مكافحة قضايا التهريب والاتجار غير المشروع بالبشر والأسلحة.. وأعلنت دول عدة، في مقدمتها السعودية وبريطانيا، عن حزمة واسعة من التعهدات المالية المخصصة لدعم خفر السواحل اليمنية وتعزيز قدراتها العملياتية، وذلك على هامش المؤتمر رفيع المستوى لشراكة الأمن البحري، الذي استضافته الرياض بالشراكة مع لندن.

اما في الامم المتحدة، فوضعت الدبلوماسية السعودية ثقلها من اجل دفع حل الدولتين قدماً وانعاشه في وجه محاولات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، خنقه، فاعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الجمعة الماضي "إعلان نيويورك" بأغلبية ١٤٢ صوتاً، وهو ثمرة مؤتمر دولي انعقد في الأمم المتحدة في تموز الماضي استضافته السعودية وفرنسا عن الصراع المستمر منذ عقود.

اما في سوريا، فالمساعدات المالية والاستثمارات السعودية تتدفق الى البلاد لدعم الحكم الجديد على ان يكون حكما معتدلا وعادلا بما يؤمن للسوريين حقوقهم ويثبت الاستقرار في سوريا ويتيح عودة النازحين الى بلادهم.

المملكة اذا حاضرة بقوة على الساحتين الإقليمية والدولية، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، وتعمل بوسائلها السلمية، عبر الدبلوماسية والمؤتمرات والاستثمارات، على اخماد التوترات في الشرق الأوسط والمنطقة، وعلى جعلها منطقة اكثر سلاما وهدوءاً.

من هنا، تركز على محاربة نقل السلاح وعلى مكافحة التطرف وتعطي الأولوية لحل عادل للقضية الفلسطينية، التي من دون معالجتها، ستبقى المنطقة تغلي. وقد تبين خاصة بعد سقوط كل روايات الممانعة عن التصدي والصمود والصواريخ، وادخال المحور المنطقة في بركان من الحديد والنار، ان الطريق الافضل للخروج من هذا الجحيم، هو ذاك الذي يسلكه ويقوده ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تختم المصادر.