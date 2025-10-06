نظم الاتحاد اللبناني للمحركات المائية المرحلتين الأولى والثانية من بطولة لبنان للأكوابايك جت سكي في منتجع "بالمز" في جونية.

في النتائج النهائية لمختلف الفئات وفي المرحلة الأولى لفئة جونيور، حل أولا وليد صيداوي، امام جهاد نعنوعي وايليو خوند. وفي الثانية فاز خوند، وتلاه صيداوي ثم نعنوعي .

وفي فئة الاناث فازت في الأولى أولا خديجة نعنوعي، وحلت ثانية علا غزيري وثالثة نور صوايا. وفي المرحلة الثانية حلت أولى غزيري، امام نعنوعي وصوايا.

وفي فئة 260 فاز في الأولى مارك متى امتن جو غازريان وأنطوني ظريفة. وفي المرحلة الثانية فاز متى امام غازريان، وحل ثالثا غريغ بانوسيان.

وفي فئة 300 فاز في المرحلة الأولى ايلي كنعان امام محمد سرحال وموني الجميل. وفي المرحلة الثانية فاز كنعان امام مايك شكر وحل ثالثا سرحال. وفي فئة OPEN فاز في المرحلة الأولى ايلي كنعان امام موني الجميل ومايك شكر. وفي المرحلة الثانية فاز الجميل انتم شكر وثالث سرحال.

أشرف على البطولة أمين عام الاتحاد هادي نخول. وتولت التحكيم يارا شاغوري واليسا خليل. وفي الختام توج نخول وعلاوي وشاغوري وخليل الابطال بالكؤوس. وقدمت كأس تشجيعية لأصغر سائقة في السباق جومانا كييلو(14 سنة).