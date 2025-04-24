رالف يزبك وهبة

المركزية- في ختام المرحلة ال12 من مرحلة اياب بطولة لبنان لكرة السلة، يواجه اليوم نادي الشانفيل على ارضه نادي الانترانيك عند الساعة ال4h45.

ويحاول نادي الشانفيل ان يعود الى الانتصارات في بطولة لبنان بعد معاناته من الإصابات في صفوف أبرز لاعبيه منذ بداية الموسم ومع تغييرات على صعيد الأجانب أكثر من مرة. الشانفيل كان قد تعرض قبل نحو أسبوع لهزيمة وصفت بالمفاجئة امام فريق الـNSA الذي حقق أولى انتصاراته في الدوري، وقال مدرب الشانفيل صباح خوري إنه يبذل جهوداً من اجل اعادة الانتصارات واعادة الفريق الى السكة الصحيحة داعياً الجمهور الى الصبر وطالباً منه الوقوف الى جانب النادي عند كل مباراة تقام على ارض الفريق. وأردف خوري قائلاً ان المواجهة لن تكون سهلة امام الانترانيك الذي يقدم مستوى جيداً في البطولة هذا الموسم على الرغم من استقالة مدرب الفريق السابق جورج عقيقي (مرشح لمنصب عضو بلدية في إنتخابات زوق مكايل) وتعيين مكانه المدرب "دودي داغر" كاشفاً ان الشانفيل وقعّ مع أجنبي جديد، علماً أن الشانفيل كان سبق ووقّع مع الأميركي الهداف جايفون بلايك لفترة موسمين.

الى ذلك، فاز بالامس نادي الحكمة على هوبس في مباراة وصفت بالمجنونة على ارضه في غزير بنتيجة 107_110 بعد تسديدة قاتلة في الثواني الاخيرة للاعب الاميركي زاك لوفتون.