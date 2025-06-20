المركزية- تنطلق غداً السبت منافسات المربع الذهبي من بطولة لبنان لكرة السلة أي "الفينال فور" في لقاء يجمع ناديي الرياضي وهومنتمن في المنارة عند الساعة 9h45.

وتحضيراً لهذه المرحلة التي تسبق النهائيات، ضمّ الرياضي لاعباً أجنبياً جديداً الى صفوفه في مركز صانع الألعاب هو الأميركي كيرند شيلدز الذي سبق أن احترف في دورات أوروبية وعربية عدة ومعدل تسجيله النقاط هو 20 نقطة وما فوق.

والجدير ذكره أن على كل فريق أن يفوز في ثلاث مباريات من أصل خمس كي يتأهل للنهائي. اما المباريات الأخرى في هذه المرحلة، فستقام يوم الاحد في الشياح وتجمع ناديي بيروت فيرست والحكمة في التوقيت نفسه.

وقبل إنطلاق المنافسة بين النادي الأصفر والنادي البرتقالي، قال مدرب الرياضي أحمد فران إنه لن يرد على تصريحات جو مجاعص مدرب فريق هومنتمن التي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي والتي إنطوت على بعض التحدي الكلامي، مكتفياً بالإشارة الى أن الرد سيكون على أرض الملعب.

وعن اللقاء الأخير بين الرياضي والحكمة والذي إنتهى بفوز الأصفر، قال فران ان الرياضي "جرب يخسر وما قدر" مثمناً جهود جميع اللاعبين رغم الغيابات الكبيرة.