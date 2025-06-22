Jun 22, 2025 8:35 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعاً تابعاً للحرس الثوري في منطقة شهرود كان مخصصاً لتصنيع الصواريخ

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o