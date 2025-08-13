المركزية- أصدرت وزارة المال البيان الآتي: "يهمّ الوزارة أن تعلم المكلفين وكل المعنيين الذين يستخدمون أنظمتها الإلكترونية، أن هذه الأنظمة، أعيدت الى العمل بعد توقف قسري صباح اليوم، امتد لقرابة ثلاث ساعات، وذلك نتيجة التحميل المتزايد على المولدات الكهربائية، جراء الظروف المناخية الحارة والاستعانة المتواصلة بالمولدات لتوليد الطاقة.

وعليه تؤكد أنه بات بإمكان المستخدمين لهذه الأنظمة لجهة تقديم التصاريح العودة اليها، بعدما أعيد وضعها في الخدمة بشكل طبيعي، على أن تكون خدمة الدفع سارية اعتباراً من الساعة الواحدة بعد الظهر.

إن الوزارة اذ تأسف لهذا التوقف القسري تأمل من المعنيين تفهم الواقع الخارج عن ارادتها".