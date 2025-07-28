في قرار شمل حزب الله وجمعية «القرض الحسن» و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، اتخذت لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة التابعة لوزارة الخارجية الكويتية، قراراً اليوم الإثنين، بإدراج «منظمة حزب الله» وجمعية «القرض الحسن» التابعة له والتي توصف بأنها «بنك» الحزب، و3 أفراد من الجنسيات اللبنانية والتونسية والصومالية، ضمن اللائحة التنفيذية للعقوبات وتجميد الأموال والموارد الاقتصادية.



وشمل الإدراج كلاً من:

- منظمة حزب الله

- ع م م - لبناني الجنسية - مواليد 18 / 5 / 1966

- أ ف م ق - تونسي الجنسية - مواليد 5 / 10 / 1991

- ع م - صومالي الجنسية - مواليد ما بين 1950 / 1953

- جمعية القرض الحسن - مقرها في الجمهورية اللبنانية

وطلبت اللجنة من كافة الشركات والمؤسسات المالية في الكويت، اتخاذ ما يلزم بتنفيذ قرار الإدراج وذلك حسب ما نصت عليه المواد (21 – 22 -23) من اللائحة التنفيذية الخاصة باللجنة.