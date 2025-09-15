1:05 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الكرملين: هناك توقف في المفاوضات الدبلوماسية لوقف القتال في أوكرانيا ولا يوجد أي مرونة من جانب أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o