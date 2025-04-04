أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الجمعة أن مسألة البرنامج النووي الإيراني يجب أن تُحل سياسيا ودبلوماسيا، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وأضاف بيسكوف أن روسيا تستأنف العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة، لكن إيران لا تزال حليفتها.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران ما لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن برنامجها النووي. وعرضت روسيا التوسط بين البلدين.

من جهة ثانية، قال بيسكوف إن على روسيا اتخاذ إجراءات إضافية للتقليل من الأثر السلبي لاضطرابات الأسواق العالمية على اقتصادها بعد فرض الرئيس الأميركي لرسوم جمركية جديدة.

وأضاف بيسكوف أن الاقتصاد الروسي لا يزال على قوته بفضل الإجراءات التي تتخذها الحكومة.