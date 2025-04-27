Apr 27, 2025 1:50 PMClock
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الكرملين: روسيا مستعدة لتطوير علاقاتها مع جميع الدول والمضي في هذا التطوير بالقدر الذي تكون فيه هذه الدول مستعدة لذلك

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