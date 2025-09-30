المركزية- رأى الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، زياد النخالة، أنّ ما جرى الإعلان عنه في المؤتمر الصحافي المشترك بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو "اتفاق أميركي - إسرائيلي، وهو تعبير عن موقف إسرائيل بالكامل، ووصفة لاستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني".

وأضاف النخالة أنّ "اسرائيل تحاول أن تفرض عبر الولايات المتحدة ما لم تستطع تحقيقه بالحرب"، معتبراً أنّ "الإعلان الأميركي - الإسرائيلي وصفة لتفجير المنطقة".

وأمس، أعلن ترامب أنّ نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة. وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض: هذا اليوم مهم جدّاً وقد يكون الأهم في التاريخ والأعظم في تاريخ الحضارات. ونتحدّث عن السلام في الشرق الأوسط بأسره لا مجرد وقف الحرب في غزة. وأضاف: اذا قبلت حماس الاقتراح فإنّه ينص على إطلاق سراح جميع الأسرى، موضحاً أنّ "الأطراف ستتفق على جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي". وقال: إذا رفضت حماس الاتفاق، فإنّ إسرائيل تحظى بدعمي الكامل لتدمير الحركة.

قطر سلّمت حماس الخطة، والحركة منكبة على درسها. اليوم، باتت الكرة في ملعبها وفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية". العيون كلها ترصد موقفها، وهي تحت ضغط هائل، ذلك ان الدول العربية والخليجية موافقة على خطة ترامب وشريكة فيها. اي ان الحركة لن تجد اي حليف لها في قرارها مواصلة القتال او في مطالبتها بتغيير هذا البند او ذاك. بل ان المطلوب منها هو البصم عليها ، وهي تلحظ مرونة مع اعضائها وتسوية لاوضاعهم اذا وافقت الحركة على الخطة كما تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من غزة... اما اذا لم تفعل حماس وتمسكت بسلاحها او بحكم غزة، فانها ستُترك وحيدة امام الالة الإسرائيلية لتفتك بها. فما الذي ستقرره؟ الاشارة الاولى الصادرة عن الجهاد الاسلامي لا تبشر بالخير.

نعم، الخطة منحازة لإسرائيل، تتابع المصادر ، لكن الحقيقة ان حماس خسرت الحرب وعليها تحمّل العواقب. واذا استمرت في النكران والمكابرة وقررت رفض الخطة، فانها ستخسر اكثر وربما ايضا تعطي نتنياهو فرصة جديدة لاسقاط حل الدولتين والحاق الضفة بركب الحديد والنار الذي يدمّر غزة.. فأي طريق ستقرر سلوكه؟ الجواب في الساعات المقبلة، تختم المصادر.

