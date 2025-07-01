المركزية- أسفت الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية" في بيان ،" شديد الأسف لاستدعاء رئيس تحرير جريدة "الحرة" الإلكترونية بشارة شربل ومديرة التحرير كارين عبد النور"، واكدت ان هذا الاستدعاء" مرفوض شكلا ومضمونا، وهو مخالف للدستور وقانون المطبوعات وحرية التعبير في لبنان".

وشددت على ان هذا الإجراء "ينتمي إلى مرحلة ماضية ويسيء إلى صورة المرحلة الراهنة"، ودعت إلى "التراجع عنه وإحالة الملف على محكمة المطبوعات"، معلنة" تضامنها الكامل مع شربل وعبد النور".