Apr 16, 2025 5:30 PMClock
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القناة 14 الإسرائيلية: نتنياهو يعقد مشاورات هاتفية الليلة لبحث تطورات قضية الأسرى والمحتجزين

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