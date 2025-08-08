Aug 8, 2025 1:39 PMClock
أبرز الأحداث
القناة 12 عن مسؤولين بالجيش الإسرائيلي: السيطرة على غزة قد تستغرق 3 أشهر وبحاجة إلى 3 فرق لوجود عبوات ناسفة

