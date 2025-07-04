انضم المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى كوكبة أساطير كرة القدم العالمية، بعد أن منحه نادي الهلال القميص رقم 10.

وكشف النادي السعودي أن حمد الله سيرتدي القميص رقم 10 في أول ظهور له، في المباراة التي ستجمع "الزعيم" مساء الجمعة بنادي فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية.

وكان الهلال قد ضم حمد الله على سبيل الإعارة، لقيادة هجوم "الزعيم" في البطولة، بعد تأكد غياب المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش بسبب الإصابة.

ومنذ بداية مسيرته الكروية، تمسّك حمد الله بالقميص رقم 9 في مختلف الأندية التي لعب لها، وهذه هي المرة الأولى التي يرتدي فيها الرقم 10.

وكان النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا آخر من ارتدى هذا القميص مع الهلال، قبل أن يرحل عن الفريق في يناير الماضي، ليظل الرقم شاغرا حتى جاء حمد الله.

وبحصوله على هذا الرقم، انضم عبد الرزاق حمد الله إلى قائمة النجوم الكبار الذين ارتدوا القميص رقم 10، وعلى رأسهم دييغو أرماندو مارادونا، ليونيل ميسي، رونالدينيو، وزين الدين زيدان..