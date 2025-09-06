يستعدّ الوطن العربي لاستقبال مشهد فلكي نادر يُقدّم فيه القمر ظاهرة مذهلة تُعرف بـ"القمر الدموي" خلال خسوف كامل سيُشاهد بوضوح غداً الأحد 7 أيلول 2025.

يحدث هذا الأمر، عندما تحجب الأرض ضوء الشمس عن القمر، ليظهر بلون أحمر داكن، عرضاً سموياً نادراً وجذاباً لعشّاق الفلك.

يبدأ الخسوف في تمام الساعة 15:28 بالتوقيت العالمي (غرينتش)، ويتركز بشكل أساسي على الهند، لكنه رغم ذلك يُرى في دول العالم العربي.

وستتاح الفرصة الفضلى لمشاهدة هذه الظاهرة في الصين والهند، وكذلك لسكان شرق افريقيا وغرب أستراليا.

الخسوف يبدأ كظلال شبهية (Penumbral) عند حوالى 15:28 بتوقيت غرينتش.

المرحلة الجزئية تبدأ حوالى 16:27 – 16:28

الخسوف الكلي يبدأ ما بين 20:31 – 20:32 بتوقيت القاهرة، 19:30 – 19:31 بتوقيت السعودية (KSA).

الرؤية في الوطن العربي

السعودية: يبدأ الخسوف الجزئي عند 7:27 م، الكلي عند 8:30 م، وذروته في 9:12 م، وينتهي الجزء الكلي عند 9:53 م، ويختمُ الخسوف الكلي في 11:57 م بالتوقيت المحلي.

مصر: يبدأ الخسوف شبه الظلي عند 6:28 م، الجزئي عند 7:27 م، الكلي عند 8:31 م، ذروته حول 9:12 م، وينتهي الكلي عند 9:53 م، ويُنهَى الخسوف الجزئي عند 10:56 م.

وفق التحليلات، سيشرق القمر في شرق العالم العربي قبل بدء الخسوف، أما في الوسط فيشرق والخسوف قد بدأ جزئياً، وغرب العالم العربي يشهد ارتفاعه في آخر مراحل الخسوف.

الرؤية في بقية العالم

سيكون الخسوف الكامل مرئياً بوضوح في آسيا، إفريقيا، أستراليا، وأوروبا، بينما لن يُرى في الأميركتين إلّا جزئياً.

يُعدّ من أطول خسوفات القمر الكُلية هذا العام، ويشاهد فعلاً نحو 77–85% من سكان العالم المرحلة الكُلية أو أطواراً مختلفة منه.

نصائح المشاهدة

لا حاجة لاستخدام معدات واقية أو تلسكوب، العين المجردة تكفي لرؤية القمر الدموي بأمان.

يُنصح باختيار أماكن مفتوحة وبعيدة عن التلوث الضوئي، مع إتاحة مساحة رؤية واضحة نحو الأفق الشرقي.