صدّر القطري ناصر صالح العطية وملاحه الاسباني كانديدو كاريرا على "سكودا فابيا أر أس" اليوم الثاني من رالي لبنان الدولي ال47 الذي ينظمه النادي اللبناني للسيارات والسياحة برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزف عون مسجلين ساعة و10 دقائق و9 أجزاء من الثانية.

واحتل روجيه فغالي وملاحه جوزف مطر على "تويوتا جي ار ياريس" المركز الثاني بفارق 6 ثوان وسبعة اعشار، بينما احتل الياس الدهني وملاحه نيقولا ارينا على "سكودا فابيا" المركز الثالث مع انتهاء منافسات اليوم الثاني للرالي.

والسباق هو الجولة المرحلة ما قبل الأخيرة من بطولة الشرق الأوسط للراليات للسنة الحالبة، وتبلغ مسافته الاجمالية 624.41 كيلومترات منها 192.44 كيلومترا طول المراحل الخاصة بالسرعة وعددها 11.

وبعدما حسم فغالي المرحلة الأستعراضية الأولى التي جرت الجمعة في مقر النادي المنظّم بالكسليك بفارق نصف ثانية عن العطية، دارت مواجهة ثنائية طاحنة السبت كما كان متوقعا بين فغالي حامل اللقب 17 مرة والعطية الذي احرز اللقب مرتين.

وأقيمت السبت 6 مراحل خاصة في قضائي جبيل والبترون وتناوب فغالي والعطية على تسجيل أسرع وقت في المراحل وسط اثارة بالغة بين "الأسطورة" فغالي والـ"سوبرمان" العطية اللذين "غرّدا خارج السرب" بينما تنافس عدد من السائقين على المركز الثالث ومن بعيد.

وفي ظل طقس صيفي حار بامتياز، ووسط جمهور غفير واكب السباق في المراحل الخاصة للسرعة، انطلق اليوم الثاني من السباق وبدأت "الحرب الرياضية الضروس" بين فغالي والعطية في "صراع مفتوح" على مصراعيه دار رحاه على مسار اسفلتي بين سائقين اثنين من بين الأفضل منذ سنوات حتى وصل الفارق الى أجزاء من الثانية الواحدة في ظل تمرّس السائقين الاثنين في القيادة على المراحل الخاصة من دون اي ضوابط أو حدود .

الترتيب المؤقت

وفي ما يلي الترتيب المؤقت للسائقين بعد انتهاء منافسات اليوم الثاني السبت:

1- ناصر صالح العطية(قطر) وكانديدو كاريرا(اسبانيا) على سكودا فابيا أر اس 1.10.09 سا

2- روجيه فغالي(لبنان) وجوزف مطر(لبنان) على تويوتا جي ار ياريس 1.10.16

3- الياس الدهني(لبنان) ونيقولا ارينا(لبنان) على سكودا فابيا 1.11.45

4- باسل ابو حمدان(السعودية) وفراس الياس(لبنان) على فولسفاكن بولو 1.12.24

5- ربيع ايوب(لبنان) وجورج ناضر(لبنان) على سكودا فابيا اراس 1.14.07

6- عبد العزيز الكواري(قطر) وجيوفاني برناتشيني(ايطاليا) على سكودا فابيا أراس 1.14.29

7- جوزف هندي(لبنان) وفيكين كندلدجيان(لبنان) على رينو كليو 1.14.54

8- طارق يونس(لبنان) وسليم جليلاتي(لبنان) على سكودا فابيا 1.17.07

9- رودريك الراعي(لبنان) وغاري كونداكجيان(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 9 1.17.43

10- احمد خالد(لبنان) وعمر مذكور(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.17.55

11- جاد الأعور(لبنان) وموسى دجييريان(الاردن) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.22.07

12- هنري قاعي(لبنان) ورامي منعم(لبنان) على سيتروين دي اس 3 1.22.12

13- شربل شبلي (لبنان) ودولينك شلينك(لبنان) ميتسوبيتشي لانسر ايفو 9 1.22.44

14- ريا داغر(لبنان) ونديم ابو الياس(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو 10 1.24.14

15- عبدالله الزبير(سلطنة عمان) وطه زاديالي(سلطنة عمان) على سوبارو ان 14 1.24.44

16- ناصر خليفة العطية(قطر) وزياد شهاب(لبنان) على فورد فييستا 1.25.28

17- طوني جرمانوس(لبنان) وجوزف كميد(لبنان) على رينو كليو 1.27.39

18-محمد تاج الدين(لبنان) وسامر صفير(لبنان) على ميتسوبيشي لانسر ايفو10

1.30.07

19- زكريا العمري(سلطنة عمان) ومحمد المزروعي(سلطنة عمان) على سوبارو ايمبريزا ان 14 1.31.01

20- محمد المرّي(قطر) وبيار دلروم(فرنسا) على بيجو 208 1.31.49

21- راين خنيصر(لبنان) وكريستوفر بشارة(لبنان) على بيجو 208 في تي آي 1.36.42

22- سنيم باياكال(الهند) وموسى شريف(الهند) على فورد فييستا 1.46.44

مسار الأحد

يبدأ اليوم الثالث من السباق الأحد بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة 7:30صباحا من داخل موقف محكمة جونية باتجاه منطقة الصيانة في مجمع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي.

ثم يتابع المتسابقون طريقهم بإتجاه بيروت نهر الموت صعوداَ نحو الفنار عين سعادة نزولاَ الى المونتي فردي طريق قرطاضة وصولاً الى زندوقة.

- المرحلة الخاصة الثامنة للسرعة 16,85 كلم: زندوقة – بعبدات.

تنطلق هذه المرحلة من زندوقة بإتجاه القصيبة، الكنيسة، العربانية، مفرق صليما نزولاً إلى الدليبه صعوداً إلى بعبدات.

تقفل هذه الطريق من الساعة 7:30 ولغاية الساعة 10:30.

ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه ساحة بعبدات الطريق العام فيميناً نحو الدوار صعوداً طريق العيرون وعند ملاقاة طريق بكفيا ضهور الشوير تتجه السيارات يساراً نزولاً نحو بكفيا المحيدثة وتتابع السيارات نحو حملايا نزولاً وادي أبو ميزان وصولاً إلى زبوغا.

- المرحلة الخاصة التاسعة للسرعة 16.52 كلم: زبوغا – كفرتيه.

تنطلق هذه المرحلة من مفترق زبوغا صعوداً إلى زبوغا، كفرعقاب، عين القبو المشرع الى كفرعقاب ثانيةً، وادي الكرم وصولاً إلى كفرتيه نقطة الوصول.

تقفل هذه الطريق الأحد من الساعة 08:31 ولغاية الساعة 11:31 ثم تتابع السيارات طريقها باتجاه كفردبيان، مستديرة عشقوت، يميناً داخل عشقوت ثم يساراً باتجاه بزمار غوسطا حريصا بكركي وصولاً إلى نقطة التجمّع في موقف محكمة جونية ثم تتابع الى منطقة الصيانة في مجمّع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي ابتداءً من الساعة 11:16.

يبدأ الجزء الخامس من السباق بإنطلاق السيارة الأولى عند الساعة 12:11 من داخل موقف محكمة جونية باتجاه منطقة الصيانة في مجمّع الرئيس فؤاد شهاب الرياضي ومن ثمّ يتابع المتسابقون طريقهم بإتجاه بيروت نهر الموت صعوداَ نحو الفنار عين سعادة نزولاَ الى المونتي فردي طريق قرطاضة وصولاً الى زندوقة.

- المرحلة الخاصة العاشرة للسرعة 17,67 كلم: زندوقة – بزبدين.

تقفل هذه الطريق من الساعة 11:49 ولغاية الساعة 14:49.

ثم تتابع السيارات طريقها بإتجاه المتين حيث نقطة تجمّع في مهنية المتين ابتداء من الساعة 13:54.

تنطلق السيارة الأولى عند الساعة 14:24 من مهنية المتين وتتابع السيارات صعوداً باتجاه بولونيا ثم نزولاً الى الخنشارة عين التفاحة، المحيدثة طريق بكفيا، يميناً نحو حملايا وادي أبو ميزان وصولاً إلى مفرق زبوغا.

- المرحلة الخاصة الحادية عشرة للسرعة 16.52 كلم: زبوغا – كفرتيه.

تقفل هذه الطريق من الساعة 13:22 ولغاية الساعة 16:22 ثم تتابع السيارات طريقها إلى موقف محكمة جونية ابتداءً من الساعة 16:07ثم الى منطقة الصيانة في مجمّع فؤاد شهاب الرياضي.

ثم تتوجّه السيارات الى جونية -الكسليك لتدخل النادي اللبناني للسيارات والسياحة، ابتداءً من الساعة17:00 ناهية السباق.

وسيقام حفل التتويج عند الساعة 17.30 في النادي المنظّم.