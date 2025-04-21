أعلن الفاتيكان في بيان مصور، الإثنين، وفاة البابا فرنسيس. وتوفي البابا عن 88 عاما، بعد معاناة من أمراض مختلفة خلال فترة بابويته التي استمرت 12 عاما.ةوقد ظهر للمرّة الأخيرة في قداس عيد الفصح بكاتدرائية القديس بطرس في الفاتيكان أمس الأحد.

وتوفي الاب الاقدس توفي الساعة السابعة والنصف صباح اليوم لكن دار الصحافة أعلنت رسميا الساعة التاسعة والنصف بتوقيت روما .

والبابا فرنسيس اراد الاحتفال بعيد الفصح رغم النصائح التي وجهت اليه للبقاء في مكان إقامته. وكان زار قداسته السجون في روما يوم أمس.

وتم الإعلان عن ذلك مباشرة خلال بث مباشر من كاسا سانتا مارتا، والذي تم الاتصال به بشكل غير متوقع فقط لكسر الخبر. وأعلن مكتب الصحافة التابع للكرسي الرسولي ما حدث على النحو التالي: "أعلن صاحب النيافة، الكاردينال فاريل، بحزن شديد وفاة البابا فرنسيس، بهذه الكلمات: "أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، ببالغ الحزن، أُعلن وفاة قداسة البابا فرنسيس. في الساعة 7:35 من صباح اليوم، عاد أسقف روما، فرنسيس، إلى بيت الآب".

تعازي: ولفّ الحزن الفاتيكان والعالم، ونعاه رؤساء الدول بكلمات نابعة من القلب.

فرنسا: وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون: "البابا فرنسيس كان رجلا متواضعا يقف إلى جانب الأكثر ضعفا وهشاشة. كان رجلا ناضل طوال حياته لمزيد من العدالة وعن فكرة معينة للانسانية، إنسانية أخوية".

أضاف: "من بوينس آيرس إلى روما، أراد البابا فرنسيس أن تحمل الكنيسة الفرح والرجاء إلى الفقراء. أن توحّد بين البشر، وبين الإنسان والطبيعة. فلتبعث هذه الرجاء فينا باستمرار، حتى من بعده. إلى جميع الكاثوليك، وإلى العالم المفجوع، نوجّه، أنا وزوجتي، أحرّ مشاعرنا وتعازينا".

الولايات المتحدة الاميركية: كما قدم البيت الأبيض تعازيه بوفاة البابا فرنسيس عن 88 عاما.

وكتبت الرئاسة الأميركية عبر منصة "اكس" "ارقد بسلام البابا فرنسيس" مرفقة منشورها بصور للحبر الأعظم ملتقيا الرئيس دونالد ترامب ونائب الرئيس جاي دي فانس في مناسبتين منفصلتين.

روسيا: كذلك، أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالبابا فرنسيس، ووصفه بأنه "زعيم حكيم" و"مدافع مثابر عن القيم العليا للإنسانية والعدالة".

وأضاف بوتين في برقية تعزية نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين واوردتها "فرانس برس": "خلال فترة حبريته، ساهم بشكل فعال في تعزيز الحوار بين الكنيستين الروسية الأرثوذكسية والكاثوليكية، وكذلك في التفاعل البناء بين روسيا والكرسي الرسولي".

ايطاليا: كما أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن وفاة البابا فرنسيس "تفجعنا بعمق لأن رجلا عظيما رحل" عن عالمنا.



وقالت في بيان نشره مكتبها: "كان لي شرف التعلم من صداقته ونصائحه وتعاليمه التي لم تتوقف حتى خلال المحنة والألم".

الامارات: ونعى رئيس الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، البابا فرنسيس. وقال عبر حسابه الرسمي على موقع إكس": "خالص التعازي وعميق المواساة للكاثوليك في العالم في وفاة قداسة البابا فرنسيس. كان رمزاً عالمياً للتسامح والمحبة والتضامن الإنساني ورفض الحروب، وعمل مع الإمارات لسنوات من أجل تكريس هذه القيم لمصلحة البشرية".

الاردن: من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن البابا فرنسيس كان "رجل سلام حظي بمحبة الشعوب لطيبته وتواضعه".

وقال الملك عبر منصة "أكس"، "أحر التعازي للإخوة والأخوات المسيحيين في العالم بوفاة قداسة البابا فرنسيس، رجل السلام الذي حظي بمحبة الشعوب لطيبته وتواضعه، وعمله الدؤوب للتقريب بين الجميع. ستبقى ذكراه خالدة في قلوب الملايين".

فلسطين: كذلك، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن البابا فرنسيس الذي رحل الاثنين عن 88 عاما كان "صديقا مخلصا للشعب الفلسطيني" على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا). وقال عباس في بيان نشرته (وفا) أن البابا كان "مدافعا قويا عن قيم السلام والمحبة والإيمان في العالم أجمع... اعترف بدولة فلسطين ورفع العلم الفلسطيني في حاضرة الفاتيكان"، مقدما تعازيه بوفاته.

اوكرانيا: وقدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين تعازيه بوفاة البابا فرنسيس، مشيدا بالذي "كان يصلي من أجل السلام في أوكرانيا" وناضل ضد الهجوم الروسي على مدى ثلاث سنوات، كما نقلت وكالة "فرانس برس ".

وكتب على "إكس" بعيد ساعات من إعلان وفاته: "كان يعرف كيف يبعث الأمل، ويخفف المعاناة بالصلاة، ويحث على الوحدة. لقد كان يصلي من أجل السلام في أوكرانيا ومن أجل الأوكرانيين" مضيفا "إننا نشعر بالحزن مع الكاثوليك وجميع المسيحيين".

اسرائيل: بعث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ بتعازيه بوفاة البابا فرنسيس ووصفه بأنه "رجل ذو إيمان عميق ورحمة لا حدود لها". وقال هرتسوغ في برقية التعزية التي شاركها المتحدث باسم الرئاسة الإسرائيلية مع صحافيين إن البابا فرنسيس "كان محقا برؤيته حول أهمية تعزيز العلاقات القوية مع العالم اليهودي ودفع الحوار بين الأديان كطريق نحو فهم أعمق واحترام متبادل".

ايران: وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية قال خلال مؤتمر صحفي: "نقدّم تعازينا القلبية لجميع المسيحيين، الموحدين، وأتباع الديانات السماوية في هذا المصاب الجلل".

وأضاف: "نطلب من الله العظيم أن يمنح البابا فرنسيس السكينة والراحة الأبدية".

حماس: كما عزت "حماس" في بيان، "الكنيسة الكاثوليكية في العالم وعموم المسيحيين، بوفاة البابا فرنسيس بعد مسيرة حافلة في خدمة القيم الإنسانية والدينية".

وقالت: "كانت للبابا مواقف مشهودة في تعزيز قيم الحوار بين الأديان، وفي الدعوة إلى التفاهم والسلام بين الشعوب، ونبذ الكراهية والعنصرية، بحيث عبّر في أكثر من مناسبة عن رفضه للعدوان والحروب في العالم، وكان من الأصوات الدينية البارزة التي نددت بجرائم الحرب والإبادة التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة".

ونوهت "بمواقفه الأخلاقية والإنسانية، واكدت "أهمية مواصلة الجهود المشتركة بين أصحاب الرسالات السماوية والضمائر الحيّة في مواجهة الظلم والاستعمار، ونصرة قضايا العدالة والحرية وحقوق الشعوب المظلومة".