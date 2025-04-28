المركزية- من دون مقدمات، ومن دون "افعال" انطلقت من لبنان تلطى خلفها للرد عليها، قرر الجيش الإسرائيلي بعد ظهر امس الاغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفا ما قال انه مستودع كبير لسلاح يعود لحزب الله.

هو تطور نوعي، منذ توقيع اتفاق وقف النار، اذ هي المرة الأولى التي يبادر فيها الجيش العبري الى ضرب الضاحية الجنوبية لهذا الغرض اي تدمير اسلحة للحزب، بعد ان كان استهدفها مرتين منذ الاتفاق، لدوافع اخرى، مرة كرد فعل على صواريخ اطلقت على الشمال الإسرائيلي ومرة لاغتيال قيادي في الحزب.

وبحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، فإن التطور هذا، يؤشر الى انتقال إسرائيل من مرحلة الى اخرى، تريد فيها الضغط على السلطات اللبنانية لجمع سلاح حزب الله في اسرع وقت ومن دون مزيد من المماطلة. فبينما الامور تسير جيدا على هذا الخط جنوبي الليطاني، يبدو ان تل ابيب ارادت افهام بيروت ان مراعاة خاطر الحزب في مسألة شمال الليطاني وباقي الأراضي اللبنانية، والحديث عن حوار لاقناع الحزب بتسليم السلاح، أو عن انسحاب اسرائيلي يجب ان يسبق اي حوار حول السلاح كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري... سيدفعان باسرائيل الى "التشمير" عن ساعديها من جديد، واكمال مهمة تدمير ترسانة الحزب، بنفسها، عسكريا.

هي اذا رسالة مباشرة من إسرائيل، ليس الى حزب الله هذه المرة، بل الى الدولة اللبنانية، مفادها ان تل ابيب لن تنتظر طويلا، فإما يتم اعطاء الجيش اللبناني فورا الاوامر بجمع السلاح في شمال الليطاني كما فعل جنوبه، او فإن البديل موجود ويتمثل في ان تعاود إسرائيل عملياتها العسكرية ضد مخازن الحزب أينما كانت، حتى يتم القضاء عليها نهائيا، علما ان تل ابيب في توجهها هذا، انما تحظى بدعم اميركي، بما ان واشنطن سبق واستعجلت اهل الحكم، على لسان المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، حصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط، تطبيقا لاتفاق وقف إطلاق النار.

فكيف سيتعاطى رئيس الجمهورية مع هذه الرسالة الإسرائيلية؟ هل ستسرّع من وتيرة حواره مع حزب الله لوضع جدول زمني لتسليم السلاح ؟ ام هل ستصيب غارة الامس المساعي الرئاسية الحوارية مقتلا، بما ان الحزب وبيئته سيصبحان اكثر تمسكا بالسلاح بعد ان رأوا حجم "جرأة" إسرائيل، علما ان هذا السلاح لم يعد يردع تل ابيب او يحمي اي لبناني لا جنوب الليطاني ولا شماله وصولا الى البقاع؟