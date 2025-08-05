المركزية- إستعدادات قوية يقوم بها المنتخب اللبناني في كرة السلة قبل المباراة الأولى ضمن كأس آسيا في جدة بعد وصوله الاحد الى السعودية.

ويلتقي المنتخب اللبناني في أولى مبارياته غداً الاربعاء في جدة المنتخب القطري في مواجهة لن تكون سهلة، حيث لفت تحسن كبير في أداء المنتخب القطري في الفترة السابقة، بالرغم من أن لاعبي المنتخب القطري أكثرهم مجنسون وقلة منهم قطريون.

ووقع لبنان في مجموعة صعبة الى جانب كل من استراليا والمنتخب الكوري الجنوبي، لكن منتخب الأرز سيفعل المستحيل في هذه البطولة للتأكيد ان قادر على أن يكون من بين الأوائل في القارة الآسيوية على صعيد كرة السلة، وفق ما اكد لاعب منتخب لبنان كريم زينون.

وتضم قائمة لبنان كلاً من علي منصور، علي مزهر، سيرجيو درويش، جاد خليل، جيرار حاديديان، يوسف خياط، المجنس الاميركي ديدريك لاوسون، كريم زينون، هايك غيوكجيان، امير سعود، كريم عزالدين، عمر جمال الدين وأخيراً وائل عرقجي الذي التحق بالمنتخب الوطني بعدما تعافى من الإصابة التي تعرّض لها في السابق. اما مدرب المنتخب، فهو الصربي ميودراك بيريسيتش.

والجدير بالذكر أن البطولة تبدأ اليوم وتمتد حتى 17 من الجاري، وستكون مباريات منتخب لبنان منقولة على شاشة lb2.