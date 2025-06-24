المركزية- مباراة واحدة تفصل نادي الرياضي عن التأهل الى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة، وهي مباراة ستقام غداً الاربعاء في المنارة.

وبعد تفوقه في السلسلة 2_0، يتطلع نادي الرياضي بيروت الى حسم المواجهة مع نادي هومنتمن على أرضه في المنارة غداً والاحتفال مع جمهوره العريق الذي سيكون حاضرا بقوة في قاعة صائب سلام، علماً ان الرياضي كان فاز في مزهر امس الاثنين بفارق كبير على هومنتمن.

وبعد المباراة، قال المدرب احمد فران ان الفريق منع جوردن ستفينز أجنبي الهومنتمن من الدخول في أجواء المباراة بجهد دفاعي قام به علي منصور، ومنع الفريق اللاعبين باسل حرفوش وغابي اجميان فرصة التسديدات البعيدة مثلما فعلا في المنارة. وأكد ان الفريق سيحسم المواجهة الاربعاء وان الاخطاء ممنوعة كاشفا انه لم يكن راضيا عن المستوى الذي لعب به الرياضي في المباراة الاولى. كما شكر فران جمهور هومنتمن على اللفتة الرائعة لوائل عرقجي وأمير سعود المصابين قائلا انهما بالنهاية لاعبا منتخب لبنان ويستحقان التكريم.

أما لاعب الرياضي هايك، فقال ان النادي سيدخل بقوة لقاء المنارة وان لا شيء محسوم بعد وانه يمكن للهومنتمن ان يعود في اي لحظة، لكنّ اللاعبين سيفعلون كل ما في وسعهم لحسم السلسلة في المنارة.