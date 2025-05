فادي مخول: بموجب المرسوم رقم 105 تاريخ 3 /4 /2025، عُيِّن العميد الركن فادي مخول مفتشًا عامًا وعضوًا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم رقم 108 تاريخ 3 /4 /2025، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

- ولد في الكويت بتاريخ 30 /3 /1970.

- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 15 /1 /1990.

- تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 23 /4 /1994، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 3 /4 /2025.

- حائز الشهادات التالية: إجازة جامعية في العلوم العسكرية، إجازة في العلوم السياسية والإدارية، دبلوم دراسات عليا في العلوم السياسية، ماستر بحثي في الدراسات الاستراتيجية ودكتوراه علوم سياسية.

- يتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية.

- تابع عدّة دورات في الخارج منها: دورة مغوار في بريطانيا، دورة القفز الأساسية بالمظلات في مصر، دورة قادة كتائب مشاة في الإمارات العربية المتحدة، دورة مشاة تأسيسية، دورة مظلي قوات خاصة، دورة غطس قتال، Executive Programming In Decision Making, Nesa Executive Seminar جميعها في الولايات المتحدة، وعدة دورات في الداخل منها: دورة مغوار، دورة مغوار بحر، دورة غطاس قتال، دورة غطاس أعماق، دورة آمر سرية، دورة قائد كتيبة، دورة أركان.

- نفّذ عدّة مهمات دراسية وغير دراسية في الخارج.

- تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: قائد مدرسة القوات الخاصة.

- حائز الأوسمة الآتية: فجر الجنوب، الوحدة الوطنية، الجرحى مرّتَين، التقدير العسكري درجة فضية، الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002، الأرز الوطني من رتبة فارس، الاستحقاق اللبناني درجة ثالثة، الحرب، الاستحقاق اللبناني درجة ثانية، الأرز الوطني من رتبة ضابط، مكافحة الإرهاب، الفخر العسكري من الدرجة الفضية، الاستحقاق اللبناني درجة أولى، الأرز الوطني من رتبة كومندور.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله ولدان.

محمد الأمين: وبموجب المرسوم رقم 106 تاريخ 3 /4 /2025، عُيِّن العميد الركن محمد الأمين مديرًا عامًّا للإدارة وعضوًا في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم رقم 108 تاريخ 3 /4 /2025، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

– ولد في المزرعة – بيروت بتاريخ 13 /1 /1971.

– تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 4 /1 /1993.

– تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 1 /8 /1995، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 3 /4 /2025.

– حائز إجازة جامعية في العلوم العسكرية، Master of Science in National Resource Strategy.

– يتقن اللغتين الإنكليزية والعبرية.

– تابع عدّة دورات في الخارج منها: دورة معلم صاعقة في سوريا،United Nation Staff Officer Course في ألمانيا، دورة مشاة تأسيسية،Civil- Military Response To Terrorism & Maritime Terrorism، Eisenhower School، Airborne، Ranger، جميعها في الولايات المتحدة، وعدة دورات في الداخل منها: دورة مغوار، دورة قائد كتيبة، دورة مداهمة، دورة معلم هبوط.

– نفّذ عدّة مهمات دراسية وغير دراسية في الخارج.

– تولّى وظائف قيادية مختلفة منها قائد فوج التدخل الخامس، ورئيس فرع مخابرات منطقة البقاع.

– حائز الأوسمة الآتية: الميدالية التذكارية للمؤتمرات للعام 2002 – التقدير العسكري درجة فضية – الجرحى مرّتَين – الحرب – الاستحقاق اللبناني درجة ثالثة – الأرز الوطني من رتبة فارس – مكافحة الإرهاب – الاستحقاق اللبناني درجة ثانية – الأرز الوطني من رتبة ضابط.

– حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

– متأهل وله ولدان.

يوسف حداد: وفي سياق متصل، وبموجب المرسوم رقم 107 تاريخ 3 /4 /2025، عُيِّن العميد الركن يوسف حداد عضواً في المجلس العسكري في وزارة الدفاع الوطني، وبموجب المرسوم رقم 108 تاريخ 3 /4 /2025، رقّيَ إلى رتبة لواء ركن.

في ما يلي نبذة عن سيرته الذاتية:

- ولد في حي الكاثوليك - صور بتاريخ 23 /8 /1968.

- تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط بتاريخ 23 /4 /1992.

- تخرّج في الكلّية الحربية برتبة ملازم اعتبارًا من 23 /4 /1992، وتدرّج في الترقية حتى رتبة لواء ركن اعتبارًا من 3 /4 /2025.

- حائز إجازة في إدارة الأعمال ودبلوم دراسات عليا في الدراسات الاستراتيجية والأمنية.

- يتقن اللغات الفرنسية والإنكليزية والعبرية والإيطالية والروسية.

- تابع عدّة دورات في الخارج منها: Advanced Security Cooperation،NESA Executive Seminar،International Counter Terrorism Fellows Program ، Executive Programming in decision Making، Comprehensive Crisis Management جمعيها في الولايات المتحدة، وعدة دورات في الداخل منها: دورة قائد كتيبة، دورة أركان، دورة آمري حضائر قتال جبلي.

- نفّذ عدّة مهمات دراسية في الخارج.

- تولّى وظائف قيادية مختلفة منها: تأسيس سرية القتال الجبلي، قائد سرية 1003، قائد كتيبة 101، قائد فوج الحدود البرية الأول، رئيس لجنة مراقبة وضبط الحدود في أركان الجيش للعمليات، نائب رئيس أركان الجيش للتخطيط.

- حائز الأوسمة الآتية: التقدير العسكري درجة فضية، الحرب مرّتَين، الجرحى عدة مرات، الاستحقاق اللبناني درجة ثالثة، الأرز الوطني من رتبة فارس، الاستحقاق اللبناني درجة ثانية، الدفاع الوطني الفرنسي، مكافحة الإرهاب، الأرز الوطني من رتبة ضابط، جوقة الشرف الفرنسي من رتبة فارس.

- حائز تنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله 4 أولاد.