المركزية- أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاربعاء أن "كتائب حزب الله" العراقية أطلقت سراح إليزابيث تسوركوف، الطالبة في جامعة برينستون والشقيقة لمواطنة أميركية. وأضاف أن "إليزابيث تسوركوف موجودة الآن بأمان في السفارة الأميركية في العراق بعد تعرضها للتعذيب لعدة أشهر".

بدوره، قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في منشور على منصة إكس "تتويجا لجهود كبيرة بذلتها أجهزتنا الأمنية وعلى مدى شهور طويلة، نعلن عن تحرير المواطنة الروسية اليزابيث تسوركوف".

وبعد ساعات، اعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إليزابيث تسوركوف وصلت إلى إسرائيل. تسوركوف، التي تحمل الجنسيتين الروسية والإسرائيلية، كانت طالبة دكتوراه في جامعة برينستون الأميركية، ووصلت إلى بغداد في كانون الاول 2022 لإجراء أبحاث حول قضايا الشرق الأوسط، واختفت أواخر آذار 2023، بينما كانت تغادر مقهى في حيّ الكرّادة، من دون أن تتبنى أي جهة مسؤولية اختفائها.

في قراءة لخلفيات هذا التطور وتوقيته، تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، ان بغداد تشعر بضغط اميركي كبير لإبعاد النفوذ الإيراني عن اراضيها والمتمثل بالفصائل التابعة لطهران والموجودة على اراضيها، وابرزها الحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراقي، وهو ضغطٌ تضاعف عشية انسحاب قوات التحالف من العراق واعادة تموضعها في المنطقة، حيث تحذر واشنطن من ان تستغل طهران هذا الواقع لتعزز وجودها في العراق.

لمنع هذا السيناريو، واشنطن تحذر العراق ايضا، من ان ضرب هذه الفصائل "عسكريا"، مِن قبل إسرائيل، ليس خيارا مستبعدا. فتماما كما ترفض تل ابيب وجود هذا "التهديد" في لبنان واليمن، سترفض وجوده في العراق وستتصدى له.

وفي ظل هذه الاجواء، التي أتى استهداف الدوحة ليلبّدها اكثر، اعتبرت السلطات العراقية ان خطوة اطلاح سراح تسوركوف ستكون بادرة حسن نية من العراق والفصائل، تُبعد عن البلاد، اقله مؤقتا، شبح اي تصعيد عسكري ضدها وضد اذرع إيران في بلاد ما بين النهرين.

هذه الخطوة جيدة على المدى القصير ربما، وفق المصادر، لكنها قد لا تكون كافية على المدى الطويل. فالمطلوب إنهاء الفصائل الإيرانية اذ لا مكان لها في مستقبل المنطقة، تختم المصادر.