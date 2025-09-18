المركزية – في اعقاب استهداف اسرائيل غير المسبوق ، لقادة من حركة حماس كانوا يجتمعون في الدوحة لبحث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة، كشفت معلومات في لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية أن أجهزة الاستخبارات العراقية والأمن الوطني قدمت إلى القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، خلال اجتماع أمني رفيع المستوى، تقريراً مفصلاً يحذر من احتمال تحول الساحة العراقية إلى هدف تصعيدي لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وتشير التقديرات الاستخباراتية العراقية إلى أن تل أبيب تدرس فتح جبهة جديدة في المنطقة، مع اعتبار العراق أحد أبرز المرشحين المحتملين لذلك.

وأوضح التقرير الأمني أن إسرائيل تعتبر العراق مركز النشاط الأبرز لإيران، بعد فقدان الأخيرة نفوذها العسكري المباشر في سوريا. وبحسب التقرير، أصبحت بغداد تشكل "العمق الاستراتيجي لحزب الله اللبناني"، مما يجعلها هدفاً محتملاً في أي مواجهة إقليمية مستقبلية.

مصادر مطلعة عن كثب على الوضع العراقي تؤكد لـ"المركزية" ان اسرائيل تصّرح علنًا أنها تسعى إلى رسم خريطة لـ"شرق أوسط جديد" تتضمن العراق ولبنان وسوريا. بالنسبة للعراق، بالطبع هناك مخاوف من ان تقصف اسرائيل مراكز موالية لايران، خاصة بعد ان خفّض الاميركيون دعمهم لوزارة الدفاع العراقية، بما ان الوضع بشكل عام في العراق لا يخدم مصلحة الولايات المتحدة الاميركية. كما قد تضرب الحوثيين في اليمن أيضًا.

إلا ان اسرائيل حاليًا، بحسب المصادر، تريد ان تنتهي من غزة ولبنان لتلتفت بعدها الى العراق في مرحلة مقبلة، مؤكدة ان نتنياهو بطريقته لصنع شرق اوسط جديد، كما يصرح، سيضرب العراق حتماً، لأنها جزء مهم من المنطقة.

وتشير المصادر الى ان العراقيين خائفون وحائرون ومستعدون لضربة قوية، ويخشون ان تضرب اسرائيل في أي لحظة، لكن المصادر العراقية تقول ان الاستهداف على الارجح سيتم بعد ان تنتهي اسرائيل من غزة، ثم لبنان، وتليها العراق والحوثيين في الوقت عينه. ويبدو ان الاميركيين يدعمون رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بتشكيل شرق اوسط جديد من ضمنه العراق. وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة العراقية بدء خطوات عملية لبناء منظومة دفاع جوي حديثة، في محاولة لتعزيز قدرة البلاد على التصدّي لأي خرق محتمل لأجوائها.

قد لا يكون على الارجح احتلالا اسرائيليا كاملا للعراق بسبب مساحته الكبيرة وضعف إمكانية اسرائيل البشرية، لكن على الاقل ستحاول اسرائيل ضرب العراق وقد أبلغت الولايات المتحدة بذلك. لهذا السبب يركز الجيش الاميركي تواجده في مناطق كردية، لأنها ستكون بمنأى عن الضربات الاسرائيلية في هذه المرحلة، بما أنها ليست تابعة او مرتهنة لايران، تختم المصادر.

الجدير ذكره بحسب ما تفيد اوساط امنية معنية ان العراق، وفي اطار بادرة حسن نية تجاه اسرائيل علّها ترتدع عن تسديد ضربة لها، افرجت عن الباحثة الروسية- الاسرائيلية إليزابيث تسوركوف التي كانت مختطفة لدى الحشد الشعبي من دون اي مقابل من اسرائيل، فيما كان المقابل داخلياً، بين الحشد والدولة.