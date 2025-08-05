المركزية- من المرتقب أن تصل باخرة فيول عراقي إلى المياه اللبنانية أواخر الشهر الجاري لزوم معامل إنتاج "كهرباء لبنان" في إطار اتفاقية الفيول الموقّعة بين الحكومتين اللبنانية والعراقية، على وقع معلومات تُدسّ في الفترة الأخيرة عن أن الدولة العراقية تطالب لبنان بتسديد ديونه لها ثمن كميات الفيول المستوردة منذ توقيع الاتفاق.

لكن مصدراً في وزارة المال يذكّر عبر "المركزية" أن وزير المال ياسين جابر "سبق أن أعلن الشهر الفائت أن الأموال المخصّصة للعراق مقابل الفيول الذي صدّره إلى لبنان، أصبحت جاهزة وفي استطاعة المصرف المركزي العراقي استلامها من خلال التواصل عبر "منصّة" مصرف لبنان، وبالتالي أصبح متاحاً للبنك المركزي العراقي استلام الدفعة الأولى من ثمن الفيول العراقي وهي بالليرة اللبنانية، على أن يتم تسديد الدفعتين الأخريين تباعاً على نحو متتالي".

ويؤكد المصدر أن "السلطات العراقية لم تطالب لبنان بتسديد الديون إطلاقاً، كما أن وزير المال لم يتبلغ رسمياً بذلك"، مبدية استغرابها من الخبر المتداول ومتسائلة عن مصدره!... "بل إن الوزير جابر هو مَن أبلغ الجانب العراقي بأن الدفعة الأولى من ثمن الفيول المستورَد أصبحت جاهزة وفي استطاعة المصرف المركزي العراقي سحبها عبر المنصّة" بحسب مصدر وزارة المال.

...ولا حتى وزير الطاقة تبلّغ بالأمر!

هذا الجوّ يبدو متطابقاً لأجواء وزارة الطاقة... إذ إن مصادرها تنفي ما يتم تداوله عن أن السلطات العراقية تطالب لبنان بثمن الفيول المستورَد، مؤكدة أنها لم تتبلغ رسمياً بهذا الأمر!

أما بالنسبة إلى الكمية المستوردة من جانب مؤسسة كهرباء لبنان، وفق مصادر وزارة الطاقة، "فالمؤسسة تسدّد قيمة هذه الكمية من الأموال المحصَّلة من الجباية، كي لا تراكم الديون على خزينة الدولة".

... إذاً لا توتّر في العلاقة بين لبنان والعراق كما يحاول البعض الإيحاء به، ولا سيما لجهة المطالبة بتسديد ثمن الفيول المستورَد من العراق. والدليل الدامغ على ذلك هو حصيلة زيارة وزير العمل محمد حيدر إلى العراق اليوم حيث تلقى جرعة دعم للبنان إثر البحث في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومتابعة ملف أنبوب النفط من العراق إلى سوريا ومنه إلى لبنان، إضافة إلى أوضاع اللبنانيين المقيمين في العراق، وضرورة معالجة بعض التحديات التي يواجهونها، فضلاً عن تفعيل عمل مجلس الأعمال اللبناني – العراقي كإطار تنسيقي يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري...

وأبدى الرئيس السوداني تجاوبًا فوريًا مع جميع الطروحات، وأعطى فريقه الوزاري والمعنيين تعليماته المباشَرة بمتابعة هذه الملفات، للشروع الفوري في تنفيذ ما تم التفاهم عليه خلال اللقاء.