المركزية - استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة وفدا من مركزية مسيحيي المشرق-لبنان عرض له أجواء نشاطات المركزية التي كان آخرها المخيم الشبابي الجامع لمركزيات لبنان والعراق وسوريا والأردن في دير مار بهنام وسارة في العراق.

وطلب الوفد بركة البطريرك العبسي للروزنامة الآتية من النشاطات وخصوصاً سلسلة المحاضرات المرتبطة بالمسيحية المشرقية والمؤتمر العام الجامع لكل المركزيات المنوي عقده في لبنان في العام ٢٠٢٦.

وشجّع بطريرك الكاثوليك أعمال المركزية خصوصاً بعدما تعرّف بالعمق على رسالتها وأهدافها