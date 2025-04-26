

المركزية- لا في الداخل ولا في العالم، علا صوتٌ على اصوات الترانيم والتراتيل التي رافقت اليوم مشوار البابا فرنسيس الى مثواه الاخير. العيون والقلوب تسمّرت على الحدث المهيب في الفاتيكان الذي شارك فيه مئات آلاف المؤمنين وأكبر قادة العالم، حضوريا، ومئات الآلاف على الشاشات، وسط آمال في أن ينجح بابا الفقراء، من عليائه، في تحقيق ما عمل جاهدا لبلوغه وهو على الارض، أي السلام في الدولِ المعذبة بالحروب والفقر والدماء، وقد هزّ انفجارٌ ضخم ميناءً في ايران اليوم، أوقع اكثر من 600 اصابة، في مشهدٍ أعاد الى الاذهان انفجار 4 آب.

مشاركة لبنانية: لبنان وكنائسه رافقا جنازة فرنسيس بحداد وطني وقرع الاجراس حزنا. أما في عاصمة الكثلكة، فشارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الاولى نعمت عون في القداس الجنائزي للبابا.

ترامب – زيلنسكي: سياسيا، شكّلت الجنازة مناسبة للقاء أميركي - أوكراني. فقد أعلن متحدّث باسم الرئيس الأوكراني اليوم أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي التقى بنظيره الأميركي دونالد ترامب في روما على هامش مشاركتهما في جنازة البابا فرنسيس. وجرى لقاء مقتضب بين زيلينسكي وترامب السبت في روما وفق ما أعلنت الرئاسة الأوكرانية، بعد ساعات على تأكيد الرئيس الأميركي أن كييف وموسكو "قريبتان جدّاً من اتّفاق". بدوره، أفاد مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشونج بأن الرئيس الأميركي أجرى "نقاشاً مثمراً للغاية" مع الرئيس الأوكراني. وأضاف أن الزعيمين "اجتمعا اليوم على انفراد... وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بشأن الاجتماع لاحقاً".

انفجار هائل: دوليا ايضا، عُقدت اليوم إيران والولايات المتحدة الجولة الثالثة من مباحثاتهما حول الملف النووي بوساطة سلطنة عمان. وقد اشار إعلام إيراني الى ان "المحادثات النووية مع الولايات المتحدة في مسقط قد تُمدد إذا اقتضى الأمر وان المحادثات تجري في اجواء جادة". تزامنا وفي ايران، وقع انفجار ضخم في مدينة بندر عباس في ميناء "رجائي" في جنوب البلاد، وقالت إدارة الجمارك الإيرانية: نرجح وقوع الانفجار في مستودع للمواد الخطرة والكيماوية في الميناء. واعلن التلفزيون الإيراني ان عدد المصابين في الانفجار في ارتفاع وبلغ الـ516 وهو مرشح للارتفاع اكثر. وأشار مسؤول ايراني الى أنّ الانفجار كان في مبنى إداري وتسبّب في هزة أرضية. واعلنت وكالة تسنيم الإيرانية تعليق الأنشطة في ميناء رجائي عقب الانفجار الذي وقع في مخزن للوقود. من جانبه، نقل إعلام إسرائيلي عن مسؤولين عسكريين قولهم: لا علاقة للجيش الإسرائيلي بالانفجار الذي وقع في إيران.

البعض لا يقرأون: في لبنان، وعلى وقع احياء ذكرى انسحاب جيش الاسد من لبنان في 26 نيسان 2005، أكّد رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع "أننا وصلنا إلى شاطئ الأمان، صحيح أننا لم نتوغّل بعد في أرض الأمان، ولكننا انتقلنا من وضع خطير جداً إلى وضع أكثر استقراراً، رغم أن الطريق ما زال يتطلب جهداً". وغداة قول رئيس مجلس النواب نبيه بري ان على اسرائيل ان تنسحب من لبنان قبل البحث في تسليم سلاح حزب الله، أشار جعجع الى ان "لا يمكن أن نبني دولة حقيقية إذا لم تحتكر الدولة السلاح، وهناك بعض الأمور التي يجب أن تقال جهاراً من دون أي خجل، فرئيس الجمهورية اتخذ هذا القرار في خطاب القسم، والحكومة عادت وأكدته في بيانها الوزاري. فيما لا نزال نسمع أن هناك من يريد الحفاظ على السلاح بحجة أنه من دون هذا السلاح كيف لإسرائيل أن تخرج من لبنان، بينما الواقع أن اسرائيل دخلت إلى الأراضي اللبنانية بسبب هذا السلاح". وتابع "علينا أن نقول الأمور كما هي عليه، فالفجور ليس جيداً أبداً فيما المنطق هو الأساس، وإذا كان من مسبب لدخول اسرائيل إلى الأراضي اللبنانية فهو هذا السلاح، وهي تتذرع به الآن لعدم الإنسحاب من الأراضي اللبنانيّة، فيما بعض الفرقاء في حالة انكار تامة ولا أعرف ما بالهم، وكأنهم لا يقرأون الصحف ولا يتابعون الأخبار ولا يقرأون الإتفاقات، أو كأنهم لا يعرفون ما وافقت عليه وأقرّته الحكومة السابقة في تشرين الثاني 2024". وشدد جعجع على انه "يجب على الدولة احتكار السلاح شأنها شأن كل باقي دول العالم، فهل من دولة في العالم تترك لكل مجموعة أن تقوم بانشاء مقاومات وإطلاق بطولات، وفي نهاية المطاف تودي بالناس إلى هلاكهم وتخسر الأرض، فيما تصر تلك المجموعات على الإستمرار بهذه المقاومات و"الحركات" التي لا معنى لها". ورأى جعجع أن "السلاح الذي يعتبرونه عنصر قوّة هو أكبر نقطة ضعف للبنان في الوقت الراهن، وهو كما الإنسان الذي تلفّه الحرائق من كل حدب وصوب ويحمل بيده قارورة من البنزين زاعماً أنه يمتلك سلاحاً فتاكاً سيمكنه من إطفاء الحرائق وإخمادها، في حين أن ما يحمله سيكون سبب هلاكه".

حصر القرار: بدوره، قال رئيس الحزب الاشتراكي النائب تيمر جنبلاط "إننا نُشدّد، بكل وضوح، على أنَّ قرار السلمِ والحرب، يجب أن يكون حَصْريًا بِيَدِ الدولة اللبنانية ومؤسساتِها الشرعية، وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي نُجدّد دعمنا الكامل له، كضامن للاستقرار، وحامٍ للوحدة والسيادة على كامل الأرض اللبنانية. ولا بُدَّ من التذكير، أن الاحتلال الإسرائيلي لأجزاء من الوطن يَظلُّ في صُلْبِ عمَلِنا الذي يجب ان يبقى مُنْصَبّاً على مستوى الحكومة لعَدَمِ التفريط بضرورة تطبيق القرارات الدولية ومنها القرار ١٧٠١، وفرض الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب ووقف كل أَشكال الاعتداءات على لبنان".

التجهيزات للانتخابات: انتخابيا، ومع بدء العد العسكي للاستحقاق البلدي، وفي إطار التحضيرات المتواصلة عشية الإنتخابات البلدية والإختيارية، تفقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية، في قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن في مبنى الوزارة. واطلع الوزير الحجار على التجهيزات الفنية التي يقوم بها فريق العمل من إداريين وأمنيين وحثّهم على تكثيف جهودهم في سبيل إنجاح العملية الإنتخابية في مراحلها الأربعة.

مزايدة: ليس بعيدا، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء سابقا عضو الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن "هناك محاولات من البعض لتأجيج المشاعر الطائفية لعرقلة التوافق في بيروت. مسيحياً هناك من زايد بمسألة صلاحيات المحافظ وإسلامياً هناك من زايد بالدفاع عن صلاحيات رئيس البلدية، لأن هؤلاء المزايدين تضررت مصالحهم من التوافق والمناصفة والحفاظ على تعدّدية العاصمة وتفاعل المكونات في ما بينها". تابع في حديث اذاعي "احمّل المزايدين مسؤولية ضرب المناصفة أو أي توافق في بيروت. انهم يبحثون عن أدوار لهم لأن حجمهم في العاصمة غير وازن".

حاجات التعافي: اقتصاديا، ووسط ترحيب دولي بقرارات مجلس النواب الاصلاحية، اختتم الوفد اللبناني برئاسة وزير المالية ياسين جابر لقاءاته في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن بسلسلة لقاءات على جانب كبير من الاهمية، ومن ابرزها عقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP). وأكد جابر باسم الحكومة اللبنانية التزامها مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مشددًا على أن "البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء". ولفت الى أن "الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، لا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات". وأشار إلى أن "الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة القطاع المالي عبر إقرار قانون الفجوة المالية واستراتيجية استعادة الودائع، بما يتماشى مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى إصلاحات نقدية مرتقبة في مصرف لبنان". وفي ما يتعلق بالأضرار الناجمة عن الحرب الأخيرة، أوضح جابر أن "لبنان يواجه حاجات تعافٍ وإعادة إعمار تُقدّر بـ11 مليار دولار"، داعيًا المجتمع الدولي الى "المساهمة في برنامج LEAP المموّل من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، والذي يشكل الآلية الأساسية للتمويل"، داعياً إلى توسيع الدعم الدولي للجيش اللبناني وتعزيز سيادة الدولة، مشدداً على أن "النمو بقيادة القطاع الخاص هو مستقبل لبنان، ولا يمكن تحقيق ذلك من دون شراكة حقيقية مع المجتمع الدولي".

تحقيقات المرفأ: قضائيا، وعشية وصول وفد قضائي فرنسي الى بيروت الاثنين في اطار متابعة التحقيقات في جريمة انفجار 4 آب، زار وفد من أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت وزير العدل عادل نصار في مكتبه في الوزارة، للتأكيد على الضرورة الملحة وأهمية مواصلة التحقيق في تفجير مرفأ بيروت بطريقة شاملة ومستقلة وبعيدة عن أي شكل من أشكال تدخل السياسيين او الأبواق المأجورة التابعة لهؤلاء. وجاء في البيان المشترك: أعرب الأهالي عن امتنانهم لما قام به وزير العدل ضمن صلاحياته من تعيينات للمراكز القضائية الشاغرة في مجلس القضاء الأعلى وتشكيل الهيئة الاتهامية المختصة للنظر باستئناف أي قرار صدر أو قد يصدر عن القاضي حبيب رزقالله المكلف بالتحقيق بجرم اغتصاب السلطة المزعوم من قبل القاضي عويدات. وعلم الوفد أن الوزير قام بما يلزم من أجل الوفد الفرنسي الذي سيزور لبنان مطلع الأسبوع المقبل من أجل تبادل المعلومات لا سيما ما اوصل إليه التحقيق الفرنسي. وأكد وفد الأهالي أن همهم الوحيد بعد خسارتهم الكبيرة هو الحقيقة والعدالة ومحاسبة المرتكبين وهذا حق الضحايا بعيدا عن أي تسييس وهذا ما لمسه الأهالي في بداية العهد الجديد ولا سيما ما قام به معالي الوزير من إجراءات تندرج ضمن مهامه.



