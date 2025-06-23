المركزية- وفي اليوم الحادي عشر على الصراع الاسرائيلي- الايراني، وبعد ضربة اميركية لثلاثة مواقع لمفاعل ايران النووية، مع الحرص على اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عدم الرغبة بتغيير النظام، بقيت الانظار شاخصة في اتجاه طبيعة الرد الايراني على الاستهداف الاميركي في ظل توعّد برد بالمثل، وتوقع اميركي بخطر عالٍ من ردود الفعل الايرانية ضد القوات الأميركية. وبدا لافتاً اصدار السفارة الأميركية في قطر رسالة للرعايا الأميركيين توصيهم فيها بالبقاء في أماكنهم حتى إشعار آخر.

وفي حين تكثفت الضربات على البلدين من الجهتين، اوفدت طهران وزير خارجيتها عباس عراقجي لطلب "النجدة" من موسكو. اما اسرائيل وعلى ذمة هيئة البث فوجّهت رسالة إلى إيران مفادها أنها ترغب في إنهاء الحرب ، الا ان طهران ردت "أن الوقت لم يحن بعد".

استهدافات متبادلة: الضربات الاسرائيلية على ايران استهدفت المطارات ومقار للحرس الثوري والطريق الى مفاعل فوردو وايضا احد مداخل سجن، يسجن فيه معارضون للنظام. اما تل ابيب، فاستفاقت اليوم على موجة صواريخ جديدة.

رسالة ايرانية لبوتين: في موسكو استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزير الخارجية الايرانية عباس عراقجي. وقال مصدر كبير لـ"رويترز" إن الوزير الايراني سيسلم رسالة من المرشد الاعلى علي خامنئي الى بوتين طالبا المساعدة، ولم تعرف بعد طبيعة المساعدة التي يطلبها.وفي وقت لاحق اعلن الكرملين ان" دعم روسيا لإيران سيعتمد على احتياجات طهران حاليا". اما الرئيس الاميركي دونالد ترامب فما زال مهتما بحل دبلوماسي مع ايران بحسب ما اعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض.

ايران ستنتصر: في الداخل اللبناني، حزب الله على انضباطه. وقد اعلن امينه العام الشيخ نعيم قاسم لموقع العهد ان الاعتداء على إيران سيكون له أثمان كبيرة جداً لأن المنطقة بأكملها في خطر. وقال: أن إيران ستنتصر لأنَّها صاحبة حق ومُعتدَى عليها... ولديها قيادة الولي الفقيه الشجاع والمصمّم على أن تكون إيران عزيزة وقوية". وأضاف قاسم: "إيران لديها شعبٌ متماسك ترك خلافاته ليكون موحَّداً في مواجهة العدوان الأميركي الإسرائيلي".وشدّد على أن "تهديد ترامب باغتيال الإمام الخامنئي عملٌ دنيء وفي الوقت نفسه دليلُ ضعف"، لافتاً إلى أن "الرئيس الأميركي جاهلٌ لمكانة هذا المرجع الكبير عند المسلمين وفي العالم وجاهلٌ للتداعيات الخطيرة لمثل هذه التهديدات".

صواريخ ومسيرات: على الارض، أدى سقوط بقايا صاروخ اعتراضي في المنطقة الواقعة بين مجدل سلم وخربة سلم في قضاء بنت جبيل، الى نشوب حريق في المنطقة. وسُمِعت اصوات قوية في معظم بلدات الجنوب نتيجة الصواريخ الاعتراضية. كما حلّق الطيران المسيّر الاسرائيلي، في اجواء عدد من القرى والبلدات في قضاء صور، خصوصاً تلك البلدات المحاذية لمجرى الليطاني من القاسمية حتى طيرفلسيه، وايضا فوق الضاحية الجنوبية حيث كشف الجيش اللبناني على أحد الابنية في منطقة الحدث - حي الاميركان بحثاً عن وسائل عسكرية.

جلسة الاثنين: في الحركة السياسية، ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة اجتماعا لهيئة مكتب مجلس النواب. على الاثر، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، عن عقد جلسة لمجلس النواب يوم الإثنين 30 حزيران. وأشار بو صعب إلى أنّ برّي أكد أنّ المقاومة في لبنان لم تطلق أي رصاصة، داعياً إسرائيل إلى الاقتناع بضرورة تحييد لبنان عن الصراع.

اعادة النهوض: اقتصاديا، اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان إعادة النهوض الاقتصادي بلبنان ليست عملية مستحيلة اذا ما توافرت الإرادة الجامعة لتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من المصالح الشخصية، وهذه المهمة ليست مسؤولية مسؤول واحد او أكثر، بل هي جامعة لا يجوز ان يتخلف احد عن المشاركة فيها. ولفت الرئيس عون الى ان مكافحة الفساد هي المدخل الأساسي لضبط أداء المؤسسات والإدارات اللبنانية ما يعيد الثقة المحلية والخارجية التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في مشاريع منتجة وواعدة، مشيرا الى ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان تحتاج الى قرارات استثنائية منها تسهيل المعاملات في الإدارات والتخفيف من البيروقراطية الإدارية. واكد الرئيس عون على ان العمل جار لاعتماد الحكومة الالكترونية التي تساهم في القضاء على الفساد الذي اصبح ثقافة نتيجة الظروف التي مرت بها البلاد خلال السنوات الماضية. كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله قبل الظهر في قصر بعبدا، مجلس إدارة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان ( ايدال) برئاسة الدكتور مازن سويد.

مؤتمر الدعم: ايضا، وقبل ان يتوجه الى قطر بعد الظهر، حيث يجتمع غدا مع اميرها تميم بن حمد آل ثاني ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ويعود مساء الى بيروت، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام قبل الظهر في السراي المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والسفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو. وتناول البحث المستجدات في مسار الإصلاحات الاقتصادية في لبنان، بما يتضمن قانون إعادة هيكلة المصارف المحال من الحكومة إلى المجلس النيابي، كذلك اعداد قانون الفجوة المالية، تمهيدا لابرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر المانحين في فرنسا.

ادانات: في غضون ذلك، تفاعل الانفجار الارهابي الذي استهدف كنيسة كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق امس . واليوم ابرق الرئيس عون إلى الرئيس السوري احمد الشرع معزياً بضحايا التفجير الإرهابي. من جهته، دان البطريرك الماروني ماربشاره بطرس الراعي التفجير .واعتبر ان استهداف المسيحيين في الشرق هو انقلاب على حقيقة هذا الشرق التاريخية ‎. ‎واعرب عن ألمه لسقوط عدد من المؤمنين الابرياء بين شهيد وجريح. واستنكر كل انواع العنف والتعدّي على دور العبادة والصلاة وعلى المواطنين الآمنين، ودعا الى رفع الصلوات والعمل داخليًا وخارجيًا على تغليب لغة المحبة والحوار واحترام الآخر لإحلال السلام العادل والشامل ليس في سوريا وحسب وانما في جميع دول المنطقة التي تشهد اوقاتا صعبة للغاية تهدد بمحو حضاراتها وثقافاتها وارثها التاريخي العريق الذي تميز بالتعددية وبالتنوّع، ولا سيما ميزة التعايش الاخوي بين مختلف الأديان والطوائف. البطريرك الراعي اعرب عن تضامنه مع كنيسة الروم الأرثوذكس الشقيقة، وتقدّم بتعازيه الحارة والقلبية الى البطريرك يوحنا العاشر، والى أهالي الشهداء، متمنيًا للجرحى الشفاء العاجل.

الشرع: من جانبه، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع السوريين إلى التكاتف والوحدة بعد التفجير الذي استهدف كنيسة مار الياس في ضواحي دمشق. وقال: أتعهّد بأن ينال كلّ من شارك وخطّط للهجوم على كنيسة مار الياس في ضواحي دمشق جزاءه العادل.