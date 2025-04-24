المركزية- وقت عَبرَ من ممر التشريع النيابي قانون رفع السرية المصرفية بالتصويت بأكثرية ٨٧ صوتًا، بعد ادخال تعديلات على المادة الثالثة منه، بقيت عالقة في معبر التحفظ والخلافات الطائفية مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية مع الابقاء على القانون الحالي، وإحيلت مشاريع القوانين المرتبطة بالانتخابات الى اللجان المختصة. ورفعت الجلسة التشريعية الى اخرى مسائية تعقد في السادسة .

ومن وسط بيروت الى وسط الجنوب، معاينة اميركية ميدانية للتطورات الامنية والعسكرية عبر جولة وفد اميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني في منطقة الدبش في الطرف الشرقي -الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، التي تعرضت في الاسبوعين الاخيرين لغارات جوية معادية وقصف مدفعي.

مش نبيه بري: رأس الرئيس نبيه بري الجلسة التشريعية صباحا ورفعها عند الساعة الثالثة بعد الظهر. وتصدر جدول الأعمال مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 103 الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون سرية المصارف الصادر عام 1956، بالإضافة إلى المادة 150 من قانون النقد والتسليف.كما حضر ملف بلدية بيروت عبر 3 اقتراحات قوانين عشية الانتخابات البلدية والاختيارية قبل سحبها. وطلب النائب جبران باسيل مناقشة قانون البلديات في بداية الجلسة فتوجّه بري اليه قائلاً: "الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتو بيمرقوا". واكد النائب علي حسن خليل وجوب إحالة لجنة الرقابة على المصارف وتحديدا رئيستها الى التحقيق.

السرية المصرفية: مجلس النواب أقرّ قانون رفع السرّية المصرفية مع تعديلات على البند الثالث بأكثرية 87 صوتاً وكانت المادة الثالثة ترمي الى العودة بالسرية ١٠ سنوات الى الوراء كما أقرّ قانون النقد والتسليف. وإقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 1 و 2 و 12 من قانون العمل تاريخ 1946/9/23 (العمل المرن) بالمناداة بأكثرية النواب .

لا يجوز: وبدأ قرابة الثانية بمناقشة إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلديات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني - نقولا صحناوي - نديم الجميل - فؤاد مخزومي - فيصل الصايغ - هاغوب ترزيان، قبل ان يقرر بري سحبها واحالتها الى اللجان. ورداً على مداخلات نياببة أخذت طابعاً طائفياً حول الانتخابات البلدية خلال الجلسة التشريعية قال الرئيس بري: "هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب ان نمتص كل شيء فالنائب هو نائب عن كل الامة وهذا منصوص بالدستور". وكان بري قد أكد أن "لا تأجيل للإنتخابات البلدية".

لازارو في بعبدا: على صعيد آخر، ابلغ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قائد القوات الدولية في الجنوب "اليونيفيل" الجنرال ارولدو لازارو Aroldo Lazarro في خلال استقباله قبل الظهر في قصر بعبدا مع وفد من "اليونيفيل"، ان "الجيش اللبناني يواصل انتشاره في القرى والبلدات الجنوبية التي اخلتها إسرائيل، ويتولى تنظيفها من الألغام وإزالة كل المظاهر المسلحة فيها على رغم اتساع مساحة الأراضي الجنوبية وطبيعتها الامر الذي يأخذ وقتا". واشار الرئيس عون الى ان "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للتلال الخمس يجب ان ينتهي في اسرع وقت ممكن لتأمين الاستقرار والامن على طول الحدود الجنوبية تمهيدا لاستكمال عودة الأهالي الى قراهم"، واكد ان "عملية تطويع العسكريين تنفيذا لقرار مجلس الوزراء مستمرة لتأمين 4500 عسكري سوف يتولون مع القوات الموجودة حاليا، بسط الامن في الجنوب وتطبيق القرار 1701 بالتعاون مع "اليونيفيل" التي نقدر الجهود التي تبذلها بالتنسيق مع الجيش". ولفت الى ان احد "اهداف زياراته الى الخارج هو توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية ونحن نلقى تجاوبا نظرا للثقة التي توليها الدول الشقيقة والصديقة بالجيش اللبناني وبدوره على كل الأراضي اللبنانية"، واكد ان "الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في كل الجنوب يوم السبت في 24 أيار المقبل وان التحضيرات جارية لتأمين مشاركة أبناء القرى التي دمرها الإسرائيليون والتي يتعذر عودة الأهالي اليها". وعرض الجنرال لازارو لنتائج المحادثات التي اجراها خلال وجوده قبل أيام في مجلس الامن لا سيما لجهة طلب الحكومة اللبنانية التمديد لـ"اليونيفيل" لولاية جديدة"، مؤكدا "المستوى العالي من التنسيق مع الجيش اللبناني المنتشر في الجنوب والذي يقوم بمهامه على نحو كامل ويلقى من "اليونيفيل" كل دعم وتنسيق".

في يحمر الشقيف: في الميدان، سجلت ظهر اليوم جولة لوفد اميركي برفقة قوّة من الجيش اللبناني في منطقة الدبش في الطرف الشرقي -الجنوبي لبلدة يحمر الشقيف، والتي تعرضت في الاسبوعين الاخيرين لغارات جوية معادية وقصف مدفعي. وتجول الوفد لاكثر من نصف ساعة في المنطقة وكان ضمن موكب سيار مؤلف من سيارات رباعية الدفع ، وغادرها لاحقا، في اطار جولاته في العديد من النقاط في الجنوب . ايضا، نفذ الجيش الإسرائيلي أعمال تجريف في جبل الحمارة في أطراف العديسة قضاء مرجعيون. الى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقاً داخلياً بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان. وفي وقتٍ سابق من اليوم، نقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن الجيش اللبناني فرض إجراءات مشددة في بعض المناطق ضد حزب الله، لافتاً إلى أن هذه الإجراءات فاقت التوقعات الإسرائيلية من حيث شدتها ونطاقها.

سلام للامارات: في المواقف، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه في الشهرين الماضيين انطلق مسار جديد في لبنان، عنوانه إعادة بناء الدولة وتحقيق الإصلاحات الجذرية على المستويات الاقتصادية، المالية، الإدارية والسياسية. وأكد الرئيس سلام تصميم الحكومة اللبنانية على ردم فجوة الثقة التي نشأت خلال السنوات الماضية بين لبنان والدول العربية الشقيقة، مشيداً بعلاقات لبنان التاريخية بدولة الإمارات العربية المتحدة المشكورة على استضافة مئات آلاف اللبنانيين وعلى كل المساعدات التي قدمتها ولا تزال للبنان. كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله رئيس المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة صقر الغباش، يرافقه الأمين العام لشؤون الرئاسة في المجلس الوطني طارق المرزوقي، والقائم بأعمال السفارة الإماراتية في بيروت فهد سالم الكعبي. وقد رحّب الرئيس سلام بالوفد الذي نقل له تحيات رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأشار الرئيس سلام إلى أن الحكومة ماضية في إقرار خطة الإصلاح، معرباً عن تفاؤله بوجود فرصة حقيقية لتحقيق ذلك. وأكد الرئيس سلام العمل على إقرار قانون رفع السرية المصرفية في البرلمان وهو المدخل الأساسي لتحقيق الإصلاح المالي. وكشف سلام أنه خلال الفترة القريبة المقبلة سيتم إقرار قانون استقلالية القضاء لتعزيز السلطة القضائية ما من شأنه أن يفتح الطريق أمام حماية الاستثمارات والمستثمرين، ويعزز مكافحة اقتصاد الكاش، ويبني مقومات استعادة الثقة. وجدد الرئيس سلام التأكيد على أن الدولة اللبنانية متمسكة بإرساء الأمن والاستقرار وبسط سيادتها على كامل أراضيها، بما يمثله ذلك من قرار سيادي يحفظ لبنان وشعبه، ويفتح الطريق أمام التعافي على الصعد المختلفة. وعبّر الرئيس سلام عن آماله في عودة المواطنين الاماراتيين إلى زيارة لبنان قريباً، خصوصاً في ظل الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية والوزارات والأجهزة المعنية لحفظ سلامة الطيران والمسافرين والسياح. كما أبدى استعداده لإجراء زيارة إلى دولة الإمارات قريباً.

استدعاء اماني: الى ذلك، حضر سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى لبنان مجتبى أماني إلى وزارة الخارجية بناء لاستدعائه على خلفية مواقفه العلنية الأخيرة. وفيما لم يلتق الوزير يوسف رجي استقبله الأمين العام السفير هاني الشميطلّي، الذي أبلغه "ضرورة التقيّد بالأصول الديبلوماسية المحددة في الاتفاقات الدولية الخاصة بسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وفي مقدمها إتفاقية فيينا".

اعتصامات: حياتيا، وبالتزامن مع جلسة مجلس النواب، نفّذ العسكريون المتقاعدون اعتصاماً تحذيرياً، في ساحة رياض الصلح في بيروت، للمطالبة بإنصافهم، وحذّروا من أنّ "كل الاحتمالات مفتوحة" في حال عدم التجاوب مع مطالبهم. واعتصم ايضا الاساتذة المتعاقدون، و نفذ عدد من السجناء في رومية احتجاجا للتعبير عن غضبهم، عبر إحداث ضجيج وذلك لرفع الصوت مع انعقاد مجلس النواب، من أجل التصويت على اقتراح القانون الذي تقدمت به كتلة الاعتدال بهدف التخفيف من الاكتظاظ ورفع الظلم عن السجناء.