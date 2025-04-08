أكدت وزارة التجارة الصينية، أنها “ستقاتل حتى النهاية” وستتخذ تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة لحماية مصالحها، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 50 بالمئة على الواردات الصينية.

واعتبرت الوزارة في بيان، أن “فرض الولايات المتحدة ما يسمى بالرسوم الجمركية المتبادلة على الصين هو غير مبرر تماما ويعد ممارسة تقليدية للبلطجة الأحادية.”

وفرضت الصين رسوما جمركية انتقامية، وألمحت الوزارة إلى إمكانية فرض المزيد من الرسوم في المستقبل.

إلى ذلك، شدد متحدث باسم الوزارة، على أن “تهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الصين خطأ مضاعف يكشف مجددا عن طبيعة الابتزاز لدى الولايات المتحدة”.

وقال: “لن تقبل الصين هذا أبدا. وإذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستحاربه الصين حتى النهاية”.

وأضاف: “إذا صعّدت الولايات المتحدة من إجراءاتها الجمركية، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة صارمة لحماية حقوقها ومصالحها”.