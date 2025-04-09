توعّدت الصين الأربعاء باتخاذ "تدابير حازمة وشديدة" دفاعاً عن مصالحها بعد دخول رسوم جمركية أميركية جديدة حيز التنفيذ ما يرفع التعرفة الإجمالية على منتجات بكين إلى 104%.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية أن بكين لديها "إرادة حازمة" في خوض الحرب التجارية التي تشنها الولايات المتحدة، على ما أفادت وكالة الصين الجديدة للأنباء (شينخوا).



ونقلت "شينخوا" عن الوزارة تأكيدها أن الصين لديها "إرادة حازمة ووسائل وافية" "و"ستتخذ بحزم تدابير مضادة وتقاتل حتى النهاية إن أصرت الولايات المتحدة على مواصلة تصعيد التدابير الاقتصادية والقيود التجارية".

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان خلال مؤتمر صحافي روتيني إن "حق الشعب الصيني المشروع في التنمية غير قابل للتصرّف وسيادة الصين وأمنها ومصالحها الإنمائية لا يمكن المساس بها".

"أهمية التعاون"

بدوره، ألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ كلمة في اجتماع حكومي عقد في بكين يومي 8 و9 نيسان/أبريل ، شدّد فيه على أهمية دول الجوار.



وذكرت وكالة "شينخوا" أنّه أكّد ضرورة تعميق "التعاون الشامل".