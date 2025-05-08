التقى وزير الطاقة والمياه جو الصدي رئيس مجلس إدارة ومدير عام الصندوق العربي بدر محمد السعد برفقة مستشاره د. ميرزا حسن، رئيس مجلس الانماء والاعمار المهندس نبيل الجسر ورئيس إدارة التمويل في مجلس الانماء والاعمار د. إبراهيم شحرور. تناول البحث التعاون القائم مع الصندوق العربي وسبل تعزيزه عبر مشاريع مرتبطة بقطاعي الكهرباء والصرف الصحي.

كما عرض الصدي مع سفيرة اليونان ديسبينا كوكولوبولو برفقة مديرة مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية اليا باباناستاسيو للعلاقات الثنائية بين البلدين وتركز البحث على كيفية التعاون على صعيد الكهرباء والنفط.