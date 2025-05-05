أكد عضو كتلة "الكتائب النائب سليم الصايغ عبر lbci أنه يجب أن نتحرّر من عقلية "البلدية رئيس وبوليس" التي تعني ممارسة سلطوية على كل مقدرات البلدة وقال:"تركنا الخيار في غالبية المناطق للمحازبين ونطلب الشفافية والمشاركة في القرار البلدي وممنوع ان يكون هناك عضو للتصفيق فقط".

واعتبر الصايغ ان أساس المشاكل في لبنان فقدان المحاسبة والمساءلة على كل مستوى سائلا:"هل يجوز صرف أموال هائلة دون حسيب ورقيب؟"

وعن فوز السيدة نيكول الجميّل في بلدية بكفيا، قال الصايغ:" بكفيا لم تكن "تحصيلا حاصلا" لان ليس لدينا فكر إقطاعي ونأمل ايصال نيكول الجميّل الى اتحاد البلديات لانها المعركة الاساسية ولها وجه سياسي كبير".

أضاف:"الناس تريد أن تتحرّر خاصة في المتن من منظومة الزبائنية المتحكمة ومن نهج معين تحكّم بالكثير من الاتحادات ويجب ان نعطي شيئا جديدا ويجب ان نستفيد من القوى الموجودة على الارض ونضعها في اطار مستقبلي ".

وعن انتخابات جونيه، أشار الصايغ الى ان جونيه لها رمزية كبيرة وكنا نتمنى ان تكون معركتها إنمائية بامتياز و"سعيت شخصيا مع الجميع خاصة ان الناس تعبت من معارك دون مضمون او معارك سلطة وكيدية وتصفية الحسابات".

وقال:" يليق بجونيه مواكبة العهد بلا حرب وبتآلف خاصة ان الاحصاءات اكدت ان فيصل افرام الأقوى في جونيه ولا نتقاجأ بالفوز وكنا دعونا الى مجلس بلدي تآلفي وكنا على قاب قوسين ان ننجح وحتى التيار الوطني الحر كان مع الائتلاف ولكن جوان حبيش لم يكن مقتنعا بجديتنا بالائتلاف".

أضاف:" نحيي الشيخ رشيد الخازن الذي اتى بمفرده الى الائتلاف وغلّب مصلحة جونيه على المصلحة الآنية وما حصل في جونيه معركة إنماء بدعم سياسي كبير وممنوع ان يكون أولاد جونيه وكسروان يدفعون ضرائب دون الحصول على تنمية في المقابل".

ورأى الصايغ ان جونيه أصبحت تنتمي الى دول العالم الرابع ويجب أن نعطي نموذجا تنمويا حديثا وننمّي الانسان في جونيه ونحن كأحزاب مع العهد الجديد والنهج الوطني الجديد سنكون الجسر الحقيقي بين العمل التنموي والعمل السياسي الوطني.

أضاف:" مهّدت الطريق للائتلاف في جونيه بالرغم من إمتعاض الكثر وانطلقنا من تحالف استراتيجي مع نعمت افرام ومع القوات الذي تحالفوا ثنائيا مع منصور غانم البون وثم انضم النائب فريد الخازن الينا" لافتا الى اننا على الارجح ضمنّا الاتحاد في جونيه بعدما وصلتني نتائج كثيرة.

وشدد الصايغ على ان اللوائح التي ندعمها معروفة ونعلنها على الملأ وفي مناطق أخرى تركنا العملية عائلية والمعيار هو انتخاب اتحاد البلديات.

وعن اعلان الوزير السابق الياس المر الفوز بغالبية بلديات المتن، قال الصاسغ:" كيف يمكن ان نعلن النتائج بحسب 30% من الفرز والنتائج لا تزال "مخلوطة" وهناك الكثير من البلديات مستقلة والعملية عائلية وللنتظر الى الصباح وماكينتنا نقضت أرقام المر وانا اعرف الياس المر ومتعجّب من تسرّعه بإعلان نتائج الاتحاد وكأنه يخطف نتائج لا يملكها".