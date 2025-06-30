المركزية – يتهيأ لبنان لاستقبال المبعوث الأميركي الخاص الى سوريا السفير لدى تركيا توم باراك الذي اكد للمسؤولين اللبنانيين عودته الى بيروت مجددا للحصول على جواب واضح في ما خص نزع سلاح حزب الله والاصلاحات. وعلم ان البحث الرسمي رسا حول صيغة شبه نهائية محددة يمكن تقديمها له مبنية على عرض تزامني يقوم على تنفيذ إسرائيل انسحابها من النقاط الخمس والأراضي التي تحتلها ووقف اعتداءاتها وفي الوقت نفسه تقدم الدولة اللبنانية بالتنسيق مع حزب الله خطوة كبيرة بشأن السلاح تتعلق بالإعلان عن جدول زمني لتسليمه .

جدير ان هذا العرض يأتي بينما ينقسم اللبنانيون حول اولويات نزع السلاح أولا او الانسحاب الإسرائيلي . علما ان إسرائيل ترفض أي دعوة للانسحاب والالتزام بوقف اطلاق النار وتصر على نزع السلاح بالكامل من دون تقديم ضمانات في المقابل .

اما الجانب الاخر من مهمة باراك فيتعلق ببرنامج الإصلاحات في لبنان وانه تحدث مطولا عن ان مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية في لبنان لا يزال بطيئا وان هناك ملاحظات على كثير من التعيينات التي جرت . وهناك خشية من عودة لبنان ليتعامل مع النظام المالي والنقدي وفق رغبات النافذين من أصحاب المصارف .

عضو تكتل الجمهورية القوية النائب نزيه متى يقول لـ "المركزية ": آن الأوان للحكومة لتنفيذ ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبيانها الوزاري لجهة القيام بالإصلاحات المالية والادارية وحصر السلاح بيد الدولة وحدها . القوات اللبنانية كانت السباقة بمطالتها بذلك قبل سواها من الدول وموفديها .اخرهم الأميركي توم برّاك العائد لتسلم الجواب الرسمي بشأن نزع السلاح غير الشرعي وتنفيذ القرارات الدولية وآخرها الـ 1701 ليتسنى لواشنطن الضغط على إسرائيل لوقف استهدافها للبنان والانسحاب من النقاط الخمس التي تحتلها ومن ثم اطلاق الاسرى وتثبيت الحدود .

ويتابع : يقال ان الحكومة ستعقد اجتماعاً خلال أيام لبحث الموضوع واتخاذ الموقف منه . كما علمنا انه تم الاتفاق رئاسيا على صيغة الخطوة خطوة . كان يلتزم لبنان بجدول زمني محدد لسحب السلاح مقابل تقديم إسرائيل شيئا في المقابل مثل الانسحاب من احدى النقاط الخمس او اطلاق اسير من المحتجزين لديها . هذه أمور يتفق عليها . المهم ان نحزم امرنا ونثبت للعالم اننا دولة قادرة بالفعل على الامساك بقرارها . بعد الحرب الإسرائيلية – الإيرانية بات هناك فصل للمسارات والساحات . كل دولة مسؤولة عن امنها واستقرارها . نحن امام فرصة ثانية لنثبت اننا اهل لمساعدة المجتمعين العربي والدولي المتجهين لشرق أوسط جديد لا مكان فيه لما يعرف بمحور الممانعة وجماعاته مثل سوريا السابقة وحركة حماس وحزب الله في لبنان . آن للبنان ان يبني دولته وينخرط في المسار الجديد للمنطقة والا سيبقى على الهامش يتخبط في ازماته السياسية والمالية الى ما شاء الله .