Jun 23, 2025 3:01 PMClock
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الشرع: أتعهّد بأن ينال كلّ من شارك وخطّط للهجوم على كنيسة مار الياس في ضواحي دمشق جزاءه العادل

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