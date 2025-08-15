Aug 15, 2025 11:17 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الشرطة التركية اعتقلت 40 شخصا من بينهم رئيس بلدية منطقة بيوغلو في وسط إسطنبول في إطار تحقيق فساد

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o