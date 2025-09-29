المركزية- مزيد من الأندية يعلن عن فرقه للموسم المقبل من كرة السلة الذي يقترب من موعد انطلاقته، وآخر هذه الاندية هو نادي الشانفيل.

فقد أعلن نادي الشانفيل بشكل رسمي عن تشكيلة فريقه للموسم المقبل من البطولة وتضم : المدرب البوسني الان اباز ومساعده الحكم السابق عادل خويري الذي أصبح مساعد مدرب بدلاً من تحكيمه في المباريات، اضافة الى مارك ابي خريس، جيمي سالم، جان مارك جاروج، هادي الخطيب، راي ابي هاشم، شربل هريرة، رودي مسعد، راين زنبقة، غابريل سماحة، مصطفى عساف، علي محمود. اما الأجانب، فهم الثلاثي الاميركي ستادمون لامون لاعب نادي طبيعة السابق ، جيفون بلايك والاميركي هنري سيمز الذي سبق ولعب مع النادي الموسم الماضي كلاعب ارتكاز وكان اداؤه جيدا للغاية، مع العلم ان الشانفيل يشارك في بطولة ابو ظبي التحضيرية والتي ستنطلق اليوم في لقاء سيجمع الشانفيل ونادي الظفرة الاماراتي عند الساعة 15h30 مباشرة على قناة الجديد.