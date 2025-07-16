المركزية - بعد الشائعات التي راجت حول عدم تشكيل الشانفيل فريقاً منافساً في الموسم المقبل من بطولة لبنان في كرة السلة، بدأ النادي تحضيراته للبطولة، وفي هذا الإطار أكد رئيس لجنة كرة السلة في الشانفيل ابراهيم منسى ان لا صحة لما قيل عن استقالة رئيس نادي المريميين اكرم صفا قائلاً انه باق مع الفريق للموسم المقبل.

واكد منسى انه يعمل على التجديد للمدرب صباح خوري موسماً اضافياً لقيادة الفريق المتني، وان اجتماعاً عقد بالأمس بينه وبين خوري، لكن ما من شيء نهائي بعد. وعن اللاعبين، حسم منسى الجدل فأكد ان هناك ثلاثة لاعبين لبنانيين وقّعوا من العام الماضي لموسمين هم رودي مسعد وراين زمبقة وغابرييل سماحة، اضافة الى هداف الفريق الاميركي جيفيون بلايك.

ولفت منسى الى انه سيتم الاعلان عن باقي الاسماء في الوقت والزمان المناسبين. ووعد جمهور الشانفيل بتشكيل فريق منافس على اللقب مؤكداً ان الاجواء ايجابية في ادارة النادي.