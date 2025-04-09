رحبت السفارة الأميركية في سوريا بالإعلان الدستوري، الذي قالت لجنة صياغته إن "الحريات في الإعلان الدستوري وضعت لكافة مكونات الشعب في سوريا"،بحسب "روسيا اليوم".

وكتبت السفارة عبر منصة "إكس": "إن الولايات المتحدة ترحب بالإعلان الدستوري وتشكيل الحكومة السورية وتأمل أن تكون خطوة إيجابية نحو سوريا شاملة".

وفي آذار الفائت وقع الرئيس السوري أحمد الشرع على الإعلان الدستوري، الذي قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري إنه يستمد مشروعيته من الرغبة في بناء سوريا الجديدة.

وقال الشرع بعد تسلمه مسودة الإعلان الدستوري: "نأمل أن يكون ذلك فاتحة خير للشعب السوري على طريق البناء والتطور، ونتمنى أن يكون هذا تاريخ جديد لسوريا نستبدل به الجهل بالعلم والعذاب بالرحمة".