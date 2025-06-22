Jun 22, 2025 7:50 PMClock
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السفارة الأميركية في بغداد: احتمالات متزايدة لعنف من منظمات إرهابية أجنبية أو هجمات ضد شركات ومواقع أميركية

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