صادرت وزارة الزراعة – عبر مصلحة زراعة عكار ومراكز الأحراج التابعة لها – بيك آب محمّلا بالحطب المقطوع بطريقة غير شرعية في منطقة جرد القيطع، تأكيدًا لدورها الريادي في حماية الثروة الحرجية والتصدي للتعديات.

وقد نُفّذت العملية خلال دورية ميدانية مباشرة بإشراف رئيس مصلحة زراعة عكار المهندس طه مصطفى، وبمتابعة من رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع الأستاذ محمد البعريني.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة الرامية إلى التشدّد في تطبيق القوانين وتعزيز الرقابة الميدانية، تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الزراعة وبالتنسيق مع المديرية العامة للزراعة، في إطار حماية غابات لبنان عامة وغابات عكار بشكل خاص من القطع العشوائي والتخريب المتعمد.

وأكدت وزارة الزراعة أنها ستواصل حملات المراقبة والمصادرة بلا هوادة، وأن أي مخالفة لن تمرّ من دون محاسبة، إذ ستُتخذ بحق المخالفين الإجراءات القانونية الرادعة. كما جدّدت الوزارة دعوتها المواطنين والبلديات والمجتمع المحلي إلى التعاون الوثيق مع فرقها الميدانية لحماية الغابات باعتبارها إرثًا بيئيًا وطنيًا واستراتيجيًا لا يُقدّر بثمن.