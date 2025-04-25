المركزية- لا يزال القطاع الزراعي في مواجهة التقلبات المناخية الحادة، على وقع تحدّيات التصدير والتسويق...

في تطورات الساعات الأخيرة، لم تترك الرياح الخماسينية أي تأثير مباشر على المزروعات، "لكننا تمنينا لو كانت عاصفة مطريّة اصطحبت معها المطر للتعويض عن النقص الذي سجله هذا العام في كميات الأمطار المتساقطة" بحسب رئيس تجمّع المزارعين في البقاع ابراهيم ترشيشي.

لكنه يكشف في السياق لـ"المركزية"، أن "العاصفة الرمليّة زادت الطين بلة، كونها دفعت بالمزارع إلى الإسراع في ريّ مزروعاته قبل يباسها"، معتبراً أن "التقلبات المناخية الحاصلة مضرّة بالمواسم الزراعية، إذ ترتفع معدلات الحرارة فجأة، ثم سرعان ما تنخفض بشكل ملحوظ الأمر الذي يقضي على الثمار والزرع".

التصدير إلى سوريا..

من أزمة المناخ إلى تحدّي التصدير... هنا يتحدث ترشيشي عن واقع التصدير إلى سوريا، فيصفه بأنه "الأفضل عما كان عليه في عهد النظام السوري السابق"، لكنه يشير إلى "مشكلة في تغيير القرارات كل أسبوع"، إذ يقول "كل أسبوع نتفاجأ بقرار جديد، لذلك لا نطمئن إلى أن الوضع سيبقى على ما هو عليه للأسبوع اللاحق. لكن حتى الساعة، الوضع جيّد"، لافتاً إلى "خفض الضريبة على شاحنات الترانزيت عبر سوريا، لتعود إلى المعدل الذي كانت عليه قبل العام 2011، حتى أنه تم وضع آلية خاصة بإرسال البضائع إلى الداخل السوري، أسهل مما كانت عليه سابقاً".

وفي ما خصّ الترانزيت عبر الأراضي السورية فيقول: يمكننا اليوم أن نمرّ عبر سوريا إلى الأردن ثم إلى العراق حيث تتوقف صادراتنا هنا، من دون أن نتمكّن من التقدّم خطوة واحدة بعد الحدود العراقية.

ما جديد السوق السعودية؟

هنا يأسف ترشيشي "لاستمرار إقفال طريق الترانزيت البرّي من الأردن إلى الأراضي السعودية للانطلاق منها إلى أسواق الخليج كافة كأبو ظبي ودبي وقطر ومسقط والكويت...".

ويكشف في السياق: طلبنا من فخامة رئيس الجمهورية خلال زيارتنا الأخيرة إلى قصر بعبدا، تجزئة الملف السعودي إلى شقَين اثنين: الأول: التصدير إلى الأسواق السعودية، والثاني المُلِحّ: استعجال السماح لنا بالمرور ترانزيت عبر الأراضي السعودية للوصول إلى الدول الخليجية الأخرى.

ويُضيف: لذلك، نتمنى أن تسجّل المملكة العربية السعودية بادرة حسن نيّة تجاه لبنان عبر فتح أراضيها لعبور الشاحنات اللبنانية ترانزيت إلى الدول الأخرى، فهذا القرار سهل إن كان في منأى عن السياسة... فيمكن أن يقضي بمرافقة الشاحنات عبر دوريات سعودية تتيح للشاحنات اللبنانية العبور في يوم واحد من دون السماح للسائقين بالتوقف في الأراضي السعودية لأي سبب كان... أما الشق الأول فلا بدّ منه ونحن بحاجة إلى التصدير إلى الأسواق السعودية.

"لقد وَعَدَنا فخامة الرئيس خيراً، على أن يعمل على هذا الموضوع مع الجانب السعودي" يختم ترشيشي.