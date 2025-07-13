رالف يزبك وهبة

المركزية- فور انتهاء موسم 2024_2025 من بطولة لبنان لكرة السلة، بدأت الأندية تحضيراتها للموسم المقبل.

وبعد فوز الرياضي بلقب نهائي البطولة على حساب فريق الحكمة وحسمه السلسلة في المنارة 4_1، أعلنت إدارة النادي الأصفر على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن التجديد لكل من بلال طبارة، علي منصور، هايك غيوكجيان، اسماعيل احمد اضافة الى كل من الثنائي كريم زينون وأمير سعود كابتن النادي، وعلى الأرجح سيتم تجديد عقد المدرب احمد فران لموسم إضافي، لكن ما من شيء محسوم حتى الآن. وتحدثت معلومات بأن المدرب فران تلقى عرضاً من نادي العلا السعودي، لكنه رفضه لكونه يريد البقاء في الرياضي.

اما بالنسبة لوائل عرقجي، فمن المرجح ان يعلن انضمامه الى نادي العلا السعودي هو وزميله في الرياضي الجنوب السوداني ثون مايكر لموسم واحد في عرض ضخم ومغر.

الى ذلك، نشر لاعب فريق الرياضي الاميركي كيرون ديشيد الملقب بأبو سعيد عبر خاصية الستوري على إنستغرام منشوراً شكر فيه جمهور الرياضي على الموسم الرائع معه متمنياً ان يعود يوماً ما للعب مع الفريق.