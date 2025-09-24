المركزية- دورة ودية أخرى في كرة السلة تنطلق في 29 ايلول في أبو ظبي ويشارك فيها ناديان من لبنان، هما الرياضي والماريست.

وتشارك الى جانب الرياضي والماريست نواد من الامارات كنادي الظفرة ونادي الوحدة. اما من قطر، فيشارك نادي السد، ومن كازخستان نادي استانا، ومن الفليبين نادي تي ان تي.

ودخل نادي الماريست بقوة في التحضيرات لهذه الدورة رغم الضبابية التي كانت تسود النادي المتني بشأن تشكيلته، الا ان الضباب بدأ يتبدد اذ وقّع نادي الماريست مع اللاعب الاميركي ستادمون لامون والاميركي الآخر جايفون بلايك، اضافة الى لاعبين محليين امثال بازل حرفوش وهادي الخطيب وجان مارك جاروج. كما ثمة لاعبون سبق ان وقّعوا لموسمين من العام الماضي.

وسيحاول نادي الماريست المنافسة على بطولة لبنان هذا العام بقيادة المدرب البوسني الان اباز. لما بالنسبة للقناة التي سوف تنقل دورة ابو ظبي، فقد وقع الاختيار على قناة الجديد هذه المرة لتكون الراعية الرسمية الى جانب قناة أبو ظبي الرياضية.