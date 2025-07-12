احتفظ الرياضي بيروت بلقبه بطلا للبنان في كرة السلة لنوداي الدرجة الأولى للرجال، بعدما غلب غريمه التقليدي الحكمة بيروت 4 - 1 من سبع مباريات ممكنة بينهما في الدور النهائي، بفوزه عليه مساء اليوم في قاعة صائب سلام بالمنارة بفارق 15 نقطة 92 - 77 (الاشواط 25 - 22، 57 - 43، 73 - 51، 92 - 77).

وبذلك يحون الرياضي تخطى الحكمة في كافة المواجهات بينهما هذا الموسم عدا واحدة في بطولتي دوري أبطال غرب آسيا "وصل" وبطولة لبنان، اذ خسر امامه في المنارة في ثالثة مباريات الدور النهائي.

كما انفرد "العريس الدائم" لكرة السلة اللبنانية بتحقيقه الفوز على كافة منافسيه خارج أرضه في البطولة التي انتهت الليلة.

وقدم الرياضي موسما مميزا محليا وقاريا، الا انه خسر المباراة النهائية لبطولة النوادي الآسيوية، متأثرا بإصابة نجمه وائل عرقجي في نهائيات البطولة بدبي، وغيابه تاليا عن بقية الموسم، وعن منتخب لبنان في بطولة آسيا المقررة في مدينة جدة السعودية، علما ان عرقجي كان اختير افضل لاعب في نسخة 2023 التي حل فيها لبنان وصيفا لأوستراليا.